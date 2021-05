Hamas anuncia disparo de `rocket` sobre segundo maior aeroporto de Israel

Nas últimas horas, os voos com destino ao aeroporto internacional Ben Gurion na capital israelita, Telavive, foram desviados para o aeroporto de Ramon, perto de Eilat, na zona sul do país, local para onde o Hamas diz ter lançado este `rocket` de grande potência.

O anúncio do lançamento do `rocket` foi avançado pelo porta-voz do comandante das Brigadas al-Qassam (o braço armado do Hamas), Mohammed Deif, afirmando tratar-se de uma "retaliação" aos ataques israelitas.

O aeroporto de Ramon fica localizado a mais de 200 quilómetros da Faixa de Gaza, enclave palestiniano habitado por cerca de dois milhões de pessoas e controlado pelo Hamas desde 2007.

O movimento islamita "apela às companhias aéreas internacionais para interromperem imediatamente os voos para qualquer aeroporto" em Israel, acrescentou o mesmo porta-voz.

No início desta semana, os voos com partida do aeroporto israelita Ben Gourion, o mais importante do país, foram temporariamente suspensos devido aos primeiros disparos de `rockets` realizados pelo Hamas em direção a Telavive.

As companhias aéreas norte-americanas American Airlines e United Airlines confirmaram hoje à agência France-Presse (AFP) que suspenderam os seus voos para Israel até pelo menos 15 de maio.

A luta entre Israel e o Hamas iniciou-se na segunda-feira após semanas de tensões israelo-palestinianas em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do Islão junto ao local mais sagrado do judaísmo, nesta zona da cidade ilegalmente ocupada e anexada pelo Estado hebreu, de acordo com a lei internacional.

Desde segunda-feira, o exército israelita indicou ter realizado 600 bombardeamentos na Faixa de Gaza, território exíguo sob bloqueio israelita há mais de uma década e onde vivem cerca de dois milhões de palestinianos.

Num balanço dos ataques, o Hamas deu hoje conta de 83 mortos, incluindo 17 crianças, e 487 outras pessoas feridas.

As milícias do Hamas e da Jihad Islâmica dispararam cerca de 1.600 `rockets` contra território israelita, que mataram sete pessoas, incluindo uma criança e um soldado, e deixaram feridas centenas.