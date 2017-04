Hamas prepara reconhecimento de fronteiras de 1967

Graça Andrade Ramos - RTP 30 Abr, 2017, 19:07 | Mundo

O líder do Hamas no exílio, Khaleed Meshaal em Doha, em setembro de 2015 | Naseem Zeitoon - Reuters

O novo documento deverá ser apresentado por Meshaal esta segunda-feira, em Doha, capital do Qatar, onde se encontra exilado.





O documento irá reconhecer as fronteiras de 1967 e sublinhar o caracter "político" e não religioso da luta com Israel, referiu um alto quadro do Hamas, sob anonimato à Agência France Presse, AFP.









As eleições internas do Hamas iniciaram-se em janeiro e estão a chegar ao fim, com a eleição do futuro chefe do movimento, pelas direções da Faixa de Gaza, da Cisjordânia ocupada e no exílio, referiu por seu lado o alto quadro, sublinhando ainda que os resultados deverão ser anunciados "antes de 15 de maio".





O futuro dirigente do Hamas "residirá em Gaza, conforme a sua escolha e a de numerosos membros e irá deslocar-se de acordo com as suas necessidades e condições", acrescentou a mesma fonte.





No seu adeus à liderança, Meshaal irá apresentar a nova carta constituinte do movimento islamita, resultado de um debate interno "nos últimos quatro anos", afirmou por seu lado à AFP, Bassem Naïm, alto quadro da Faixa de Gaza do movimento islamita.





As negociações permitiram um novo documento que acrescenta à carta constitucional original de 1988, que não será abandonada.

A principal modificação é o reconhecimento do Estado da Palestina segundo as fronteiras de 1967, explicou o alto quadro anónimo do Hamas.

O texto irá enunciar claramente o objetivo de instaurar um "Estado da Palestina soberano com a capital em Jerusalém dentro das fronteiras de 1967", referiu.

O Hamas jurou destruir Israel e apresenta-se como a ponta de lança da "resistência" palestiniana à ocupação israelita. Desde 2008 combateu por três vezes Israel em Gaza.

Os resultados da eleição da nova direção e do seu líder deverão entretanto ser anunciados "nos próximos dias" referiu o atual número dois do gabinete político do Hamas, Ismaïl Haniyeh, esta tarde em Gaza, citado pela AFP.Haniyeh deverá muito provavelmente substituir Meshaal, que já cumpriu dois mandatos máximos autorizados.