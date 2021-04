Helicóptero Ingenuity da NASA realiza voo de teste com êxito em Marte

Os primeiros dados recebidos deram conta que tudo estava acorrer como previsto e pouco depois chegou a confirmação de que o teste correu na perfeição.

As imagens transmitidas pela NASA em direto mostram a equipa em júbilo após terem recebido a primeira imagem e pouco depois um pequeno vídeo, registado pelo rover Preserverance, revelando o pequeno voo do Ingenuity.















Imagens registas em direto do momento em que se recebeu a confirmação do voo da Ingenuity com sucesso. (créditos NASA/JPL - Youtube)







De acordo como a equipa da NASA o pequeno helicópetro fez um curto voo vertical e subiu a uma velocidade de 28 metros por segundo.







Uma espera aguardada com espetativa



O Ingenuity ("Ingenuidade") é um mini helicóptero ou drone com pouco mais de meio metro de altura e com um peso de 1800 gramas.



Composto com duas hélices de 1,2 metros, feitas de uma fibra de carbono ultra leve e com um corpo cubico este drone espacial possui uma fonte de alimentação composto por um painel solar que carrega três pequenas baterias de Lítio. E foi esta pequena obra de engenharia espacial que hoje conseguiu escrever mais umas linhas na ainda curta enciclopédia da exploração espacial da humanidade.







Imagem NASA/JPL - Direitos Reservados







Desde que foi depositado no solo marciano o Ingenuity passou por várias fases, desde a resistencia às baixas temperaturas, às poeiras marcianas e uma atualização do software.







Agora e depois deste teste bem sucedido os operadores da missão estão já de olhos postos no próximo objetivo que consite na realização de um curto voo do drone da NASA, que tentará efetuar um pequeno trajeto oval numa deslocação horizontal de 30 metros desde o local onde se encontra atualmente.





Imagem NASA/JPL - Direitos Reservados







O "fragil" Ingenuity prova agora que é possível voar em Marte e vai fornecer aos engenheiros da NASA todos os elementos (telemetria) para a construção de futuros objetos voadores que vão fazer parte da exploração planetária de Marte e não só.