Hezbollah diz ter lançado dezenas de rockets sobre o norte de Israel

Os combatentes do Hezbollah “lançaram dezenas de rockets do tipo Katyusha” no kibutz de Matzuva, adiantou o movimento xiita em comunicado. Uma ação “em resposta ao ataque do inimigo israelita contra a localidade de Chamaa, que matou vários civis", acrescenta o comunicado.Em causa está um ataque desta quinta-feira em Chamaa, no sul do Líbano, que provocou pelo menos quatro mortes. De acordo com o Governo libanês, todas as vítimas mortais são de nacionalidade síria e há ainda registo de cinco feridos de nacionalidade libanesa.

Após a resposta do Hezbollah, o exército israelita confirma que vários projécteis atravessaram o território israelita vindos do Líbano, tendo alguns deles sido intercetados. “O restante caiu em áreas abertas”, adiantaram as forças israelitas.

Israel atingiu entretanto o local "de onde foram disparados os projéctéis na região de Yater", no sul do Líbano.







Este ataque acontece 48 horas depois da morte de um chefe militar do Hezbollah no Líbano, Fouad Chokr, na sequência de um "ataque direcionado" de Israel a Beirute.