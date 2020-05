Hong Kong. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas em protesto

Foto: Jerome Favre - EPA

Contra todas as regras de distanciamento social, os ativistas pró-democracia voltaram a sair às ruas.



No epicentro do protesto está o novo plano da China. Pequim quer impor leis de segurança em Hong Kong, para limitar a oposição ao regime.



A medida, anunciada na passada quinta-feira, está a agitar os mercados financeiros e já foi condenada pela comunidade internacional.



Apesar da contestação o ministro das Relações Exteriores da China garantiu hoje, no Parlamento, que o plano tem de ser implementado rapidamente.