Mundo
Guerra no Médio Oriente
Iémen. Bombardeamentos sauditas fizeram 20 mortos entre separatistas
O Conselho de Transição do Sul (STC), separatista, afirmou que os bombardeamentos da Arábia Saudita contra duas das suas bases, esta sexta-feira, provocaram 20 mortos. A escalada da tensão no país pode pôr em causa as tréguas vigentes no país e colocar Riade e Abu Dabi em rota de colisão.
Os 20 mortos foram as primeiras vítimas desde que, numa ofensiva relâmpago das suas forças no último mês, o STC assumiu o controlo das províncias de Mahra e de Hadramuth. Esta última faz fronteira com a Arábia Saudita e é rica em petróleo. Riade, aliada do governo iemenita sunita que combate a revolta xiita há uma década, recusa-se a admitir as conquistas do STC, movimento que goza do apoio dos Emirados Àrabes Unidos.
"Com base na vontade do nosso povo no Sul de restaurar e proclamar o seu Estado, anunciamos o início de uma fase de transição de dois anos", declarou o presidente do Conselho de Transição do Sul (STC), Aidarous al-Zoubaidi, num discurso televisivo.
Al-Zoubadi apelou também à comunidade internacional para que patrocine um diálogo entre as várias partes, alertando que o grupo declararia a independência imediatamente, caso o apelo ao diálogo não fosse atendido ou se o sul do Iémen fosse novamente alvo de agressão militar.
O líder separatista afirmou que o período de transição incluiria, entre outras coisas, a organização de um referendo sobre a autodeterminação, dado que uma República Democrática Popular foi independente no sul do país entre 1967 e 1990.
Anteriormente, um comandante local do Conselho de Transição do Sul (STC) em Hadramaut reportou sete ataques aéreos sauditas contra uma base militar separatista em al-Khasha. Uma fonte do STC e testemunhas relataram posteriormente ataques contra outra base e um aeroporto em Seyoun, na mesma província. Vinte combatentes do STC foram mortos nestes ataques, segundo um oficial militar do movimento.
O porta-voz militar do STC, Mohamed Al-Naqib, falou de uma "guerra existencial" contra estas forças, que, segundo ele, recebiam "apoio saudita".
O governador de Hadramaut, Salem Al-Khanbashi, tinha já anunciado uma operação terrestre das forças governamentais apoiadas por Riade, para assumir o controlo das bases militares na região de Hadramaut "pacificamente".
O movimento separatista pretende estabeler uma República no sul do Iémen nos próximos dois anos.
"Com base na vontade do nosso povo no Sul de restaurar e proclamar o seu Estado, anunciamos o início de uma fase de transição de dois anos", declarou o presidente do Conselho de Transição do Sul (STC), Aidarous al-Zoubaidi, num discurso televisivo.
Al-Zoubadi apelou também à comunidade internacional para que patrocine um diálogo entre as várias partes, alertando que o grupo declararia a independência imediatamente, caso o apelo ao diálogo não fosse atendido ou se o sul do Iémen fosse novamente alvo de agressão militar.
O líder separatista afirmou que o período de transição incluiria, entre outras coisas, a organização de um referendo sobre a autodeterminação, dado que uma República Democrática Popular foi independente no sul do país entre 1967 e 1990.
Anteriormente, um comandante local do Conselho de Transição do Sul (STC) em Hadramaut reportou sete ataques aéreos sauditas contra uma base militar separatista em al-Khasha. Uma fonte do STC e testemunhas relataram posteriormente ataques contra outra base e um aeroporto em Seyoun, na mesma província. Vinte combatentes do STC foram mortos nestes ataques, segundo um oficial militar do movimento.
O comandante local do STC disse ainda à AFP que os separatistas repeliram um ataque terrestre à base de al-Khasha, levado a cabo por "milícias" islâmicas e pelo grupo jihadista Al-Qaeda.
O porta-voz militar do STC, Mohamed Al-Naqib, falou de uma "guerra existencial" contra estas forças, que, segundo ele, recebiam "apoio saudita".
O governador de Hadramaut, Salem Al-Khanbashi, tinha já anunciado uma operação terrestre das forças governamentais apoiadas por Riade, para assumir o controlo das bases militares na região de Hadramaut "pacificamente".
Fontes sauditas confirmaram que os ataques de sexta-feira foram levados a cabo pela coligação liderada por Riade, estabelecida em 2015 para apoiar o governo contra os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, que capturaram a capital Sana'a em 2014 e, posteriormente, grandes áreas do norte da Arábia Saudita.
com agências