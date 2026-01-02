Iémen. Bombardeamentos sauditas fizeram 20 mortos entre separatistas

Riade, aliada do governo iemenita sunita que combate a revolta xiita há uma década, recusa-se a admitir as conquistas do STC, movimento que goza do apoio dos Emirados Àrabes Unidos.







O movimento separatista pretende estabeler uma República no sul do Iémen nos próximos dois anos.

Vinte combatentes do STC foram mortos nestes ataques, segundo um oficial militar do movimento.







O comandante local do STC disse ainda à AFP que os separatistas repeliram um ataque terrestre à base de al-Khasha, levado a cabo por "milícias" islâmicas e pelo grupo jihadista Al-Qaeda.

Fontes sauditas confirmaram que os ataques de sexta-feira foram levados a cabo pela coligação liderada por Riade, estabelecida em 2015 para apoiar o governo contra os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, que capturaram a capital Sana'a em 2014 e, posteriormente, grandes áreas do norte da Arábia Saudita.





Os 20 mortos foram as primeiras vítimas desde que, numa ofensiva relâmpago das suas forças no último mês, o STC assumiu o controlo das províncias de Mahra e de Hadramuth. Esta última faz fronteira com a Arábia Saudita e é rica em petróleo."Com base na vontade do nosso povo no Sul de restaurar e proclamar o seu Estado, anunciamos o início de uma fase de transição de dois anos", declarou o presidente do Conselho de Transição do Sul (STC), Aidarous al-Zoubaidi, num discurso televisivo.Al-Zoubadi apelou também à comunidade internacional para que patrocine um diálogo entre as várias partes, alertando que o grupo declararia a independência imediatamente, caso o apelo ao diálogo não fosse atendido ou se o sul do Iémen fosse novamente alvo de agressão militar., dado que uma República Democrática Popular foi independente no sul do país entre 1967 e 1990.Anteriormente, um comandante local do Conselho de Transição do Sul (STC) em Hadramaut reportou sete ataques aéreos sauditas contra uma base militar separatista em al-Khasha. Uma fonte do STC e testemunhas relataram posteriormente ataques contra outra base e um aeroporto em Seyoun, na mesma província.O porta-voz militar do STC, Mohamed Al-Naqib, falou de uma "guerra existencial" contra estas forças, que, segundo ele, recebiam "apoio saudita".O governador de Hadramaut, Salem Al-Khanbashi, tinha já anunciado uma operação terrestre das forças governamentais apoiadas por Riade, para assumir o controlo das bases militares na região de Hadramaut "pacificamente".