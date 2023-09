Imagens satélite sugerem desmantelamento da base Wagner perto de Minsk

, tendo sido disponibilizadas pela empresa Planet Labs. Parecem indicar o desmantelamento gradual do campo.

A agência Reuters, que divulgou a informação, não pôde verificar a natureza das alterações na base.

A serem verídicas as alegações, poderá estar em curso a desmoblização da companhia mercenária russa,, na queda da aeronave privada em que viajam, num incidente ainda sob investigação.Em junho, o grupo Wagner, sob liderança de Prigozhin, amotinou-se e abandonou as suas posições na Ucrânia, ao fim de vários meses de críticas contundentes à liderança militar do Kremlin, entrando em território russo. Em poucas horas ameaçou Moscovo.O Presidente russo, Vladimir Putin, condenou o motim, que considerou uma "traição", mas acabou por concordar com a proposta do líder e aliado bielorrusso, o Presidente Alexander Lukashenko, de transferir o grupo Wagner para o território vizinho.

Prigozhin aceitou a proposta e semanas depois parte do grupo de mercenários Wagner tinha-se instalado perto de Minsk, numa base militar até então desativada.





