Impeachment. Democratas encerram caso e querem impedir nova candidatura de Trump

Depois de terem revelado novas e perturbadoras imagens do ataque ao Capitólio por apoiantes de Trump no passado dia 6 de janeiro, os procuradores do Congresso encerraram o seu caso e apresentaram, na quinta-feira, os argumentos finais que sustentam a acusação de incitamento à violência contra o antigo Presidente dos Estados Unidos.Os procuradores, todos senadores democratas, acusaram, na quarta-feira, Donald Trump de ser “” pelo ataque ao Capitólio, que provocou cinco mortos. As imagens apresentadas mostram o antigo Presidente, durante um comício, a incitar os seus apoiantes a se deslocarem até ao Capitólio naquele dia, em protesto contra os resultados das eleições que, infundadamente, acusa de serem “fraudulentos”.Esta quinta-feira, os procuradores do Congresso, que estão a dirigir o julgamento, usaram as palavras dos próprios manifestantes para comprovar que Trump foi o “incitador-chefe” ao ataque de 6 de janeiro.”, ouve-se um dos manifestantes que participou no assalto ao Capitólio a dizer nas imagens. “Trump enviou-nos”, disse outro. “”, acrescentou outro dos seus apoiantes., disse a deputada Madeleine Dean, uma das responsáveis pelo processo de. “”, acrescentou.Perante estas imagens, os democratas alertaram que Trump continua a ser uma ameaça à democracia e defendem, por isso, que deve ser impedido de se recandidatar novamente.Respondendo aos republicanos – que argumentam que um processo de destituição contra Donald Trump é inútil e até inconstitucional, uma vez que já não se encontra na Casa Branca, - o congressista Ted Lieu respondeu queacrescentou o congressista, após salientar que o Presidente cessante nunca demonstrou remorsos ou apresentou um pedido público de desculpas pelas suas ações.?”, questionou o deputado democrata Jamie Raskin. “Vocês apostariam a vida de mais agentes policiais nisto? Apostariam a segurança da vossa família nisto? Apostariam o futuro da vossa democracia nisto”, continuou., acrescentou Ted Lieu.A pensar já nos argumentos que serão apresentados esta sexta-feira pela equipa de defesa do Presidente cessante, nomeadamente o que alega que Trump estava simplesmente a exercer o seu direito de liberdade de expressão quando enviou uma multidão para o Capitólio, numa altura em que os congressistas ratificavam a vitória de Joe Biden, os democratas sublinharam que a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos não protege um Presidente que usou o seu discurso como um rastilho de incitamento à violência.“O Presidente Trump não era apenas um homem qualquer com opiniões políticas que apareceu num comício no dia 6 de janeiro e teceu comentários polémicos”, disse o representante democrata Joe Neguse durante o julgamento. “”, acrescentou Neguse.“Nunca nenhum de nós pensou que enfrentaria perigo de morte por parte de uma multidão incitada pelo Presidente dos Estados Unidos”, disse David Cicilline, membro da Câmara dos Representantes.

O que se pode esperar da defesa de Trump?

Esta sexta-feira, os advogados de defesa de Donald Trump começam a apresentar os seus argumentos durante o julgamento, tendo 16 horas para apresentar o seu caso. É expectável que os advogados do Presidente cessante se concentrem em questões legais e se esforcem para desvincular a retórica de Trump das ações dos manifestantes.Tanto nos processos judiciais como nas discussões no início da semana, os advogados de defesa deixaram claro o seu ponto de vista:e que estão agora a ser julgadas pelo Departamento de Justiça.Na quinta-feira, um dos advogados de Trump, David Schoen, acusou os democratas de estarem a fazer “filmes” ao apresentarem o caso como um “pacote de entretenimento”, referindo-se aos vídeos e áudios apresentados no Senado nesse dia.Também é esperado que a. Na terça-feira, o Senado rejeitou essa objeção ao votar pelo seguimento do julgamento, mas os republicanos já revelaram que manterão este argumento.

Trump será considerado culpado?

O segundo julgamento histórico dede Trump pode terminar com uma votação ainda este fim-de-semana.Para que Trump seja condenado - o que o impediria de voltar a candidatar-se à Presidência - será necessária uma maioria de dois terços entre os 100 membros do Senado.Por este motivo, o mais provável é que, à semelhança do último processo de, o Presidente cessante volte a ser absolvido do caso.Apesar de se esperar que alguns republicanos votem contra Trump neste processo, a maioria parece manter-se fiel ao antigo Presidente e muitos republicanos já anunciaram que vão votar a favor da absolvição, alegando a inconstitucionalidade do processo.O senador republicano Marco Rubio afirmou que as imagens do assalto ao Capitólio, embora sejam “antipatrióticas” e até “traidoras”, não são a sua principal preocupação. "A questão fundamental para mim, e não sei se para todos os outros, é se um julgamento deé apropriado para alguém que já não está no cargo. Eu não acredito que seja. Eu acredito que isso abre um precedente muito perigoso”, defendeu.