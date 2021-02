Impeachment. Novos vídeos mostram a violência do assalto ao Capitólio

Um vídeo mostrou a entrada violenta de uma multidão, a partir vidros e portas e gritando ameaças ao vice-presidente e à presidente da Câmara dos Representantes.As imagens mostram ainda agentes de polícia a pedirem ajuda pelos rádios. E o quão próximo os amotinados estiveram dos líderes norte-americanos.Membros de extrema-direita, uniformizados com roupa de combate, foram os primeiros a entrar no edifício.Em imagens de segurança inéditas, Mike Pence, que presidia à sessão para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, foi retirado juntamente com a sua família para uma sala perto da câmara do Senado, cerca de 15 minutos depois dos manifestantes invadirem o Capitólio.

Um vídeo mostrou um polícia a disparar por uma janela partida, matando a veterana da Força Aérea Ashli Babbitt, enquanto ela tentava entrar no edifício. Vários senadores ficaram visivelmente chocados com imagens do polícia Daniel Hodges a ser esmagado por uma porta enquanto tentava impedir que os manifestantes invadissem o Capitólio.Outro vídeo mostra Eugene Goodman, polícia do Capitólio, a retirar o senador Mitt Romney para longe dos manifestantes.Há ainda imagens de funcionários de segurança da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a correrem para o seu gabinete e a barricaram-se na sala, poucos minutos antes dos manifestantes chegarem e invadirem o seu escritório.

"Eles fizeram isto porque Trump os enviou"

“Eles fizeram isto porque Trump os enviou com essa missão”, afirmou Stacey Plaskett, o procurador democrata eleito para a Câmara dos Representantes pelas Ilhas Virgens.Os procuradores usaram o primeiro dia do julgamento para argumentar que a invasão ao Capitólio não foi um ato aleatório de caos, mas sim “montado, inflamado e incitado” por Trump ao longo de vários meses.Trump violou o seu juramento presidencial ao não agir para tentar travar a violência, alegando que em vez disso, assistiu com “alegria” aos seus apoiantes a invadirem o Capitólio, consideraram os procuradores.

"O caos e a loucura"

“Quando a sua multidão atacou e ocupou o Senado, atacou a Câmara e agentes de polícia, ele via isto na televisão como se fosse um, acusou.Os procuradores teceram a reconstrução da tarde de 6 de janeiro com relatórios assustadores do departamento de polícia. Numa gravação de áudio, um dos oficiais pede ajuda urgente depois dos manifestantes atacarem as barricadas em direção ao Capitólio.“Perdemos a linha! Perdemos a linha!”, gritavam de forma frenética.A divulgação dos vídeos e áudios recordou duras emoções aos senadores que estavam no Capitólio a 6 de janeiro. Durante um intervalo, vários afirmaram que ficaram abalados e chocados a ver as imagens.Já o congressista Joe Neguse dissecou o discurso de Trump durante um comício nesse dia, argumentando que Trump pretendia assanhar os seus apoiantes para atacar o Capitólio onde os votos eleitorais estavam a ser contados e para impedirem o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden.Para Joe Neguse, Trump convidou publicamente os seus simpatizantes para irem a Washington naquele dia específico e planeou uma manifestação no momento exato em que o Congresso se reunia para contar os votos eleitorais.

"Lutar"

Quando Trump falou, encorajou os apoiantes a “lutar” linguagem que inequivocamente foi o sinal para eles atacarem, acrescentou Neguse.

Os democratas recordaram as declarações falsas proferidas por Trump durante meses sobre a fraude nas eleições de 6 de novembro.Para os democratas, essas mentiras representam um esforço deliberado para semear a desconfiança da eleição que explodiu com o ataque ao Capitólio.“Ele construiu uma máfia ao longo de muitos meses com mensagens repetidas, que levou os apoiantes a acreditarem que as eleições tinham sido fraudulentas”, frisou o congressista democrata Eric Swalwell, eleito pelo Estado da Califórnia.Os procuradores exibiram ainda um vídeo de Donald Trump alegando em maio, cinco meses antes do ato eleitoral, que a única forma de perder as eleições seria se fosse roubado.“Senadores, não podemos ficar insensíveis a isso. Trump fez isso Estado após Estado com tanta frequência, tão alto e tão publicamente”, afirmou a senadora eleita pela Pensilvânia Madeleine Dean.Para os procuradores o pior de tudo foi que Trump não fez nada para desencorajar os manifestantes que estavam a provocar violência e destruição em seu nome. E destacaram os apelos de republicanos e ex-funcionários da Casa Branca para que condenasse a violência e encorajasse os seus apoiantes a voltar para casa.Ao longo de oito horas, os procuradores do impeachment falaram de forma pessoal e comovente sobre o assalto ao Capitólio, revivendo as suas próprias experiências.“Trump também fez um juramento como Presidente. Ele jurou sobre a Bíblia preservar, proteger e defender. E quem pode dizer honestamente que acredita que ele manteve esse juramento? E que de nós vai permitir o abandono de tal dever”, disse Joaquin Castro, senador do Texas.