"Imperativo". Blinken discutiu na Turquia urgência de acordo de cessar-fogo em Gaza

"Nas minhas discussões com o presidente Erdogan e com o ministro Fidan, falámos sobre quão imperativo é o Hamas dizer 'sim' ao acordo possível em Gaza para finalmente ajudar a pôr fim a esta situação", declarou Blinken no final da reunião em Ancara."Apreciamos muitopara tentar trazer um fim a este assunto", acrescentou.O chefe da diplomacia norte-americana disse ainda ver "sinais encorajadores" de progressos no sentido de um cessar-fogo em Gaza."Discutimos Gaza e discutimos a oportunidade (...) de pôr em prática um cessar-fogo.", vincou.

Blinken também discutiu os esforços para um cessar-fogo em Gaza na sua visita à Jordânia na quinta-feira. Este é o décimo segundo périplo do responsável norte-americano pelo Médio Oriente desde o início da guerra, em outubro do ano passado.

“Assegurar a estabilidade na Síria”

No encontro foi também abordada a situação na Síria, com o secretário de Estado dos EUA a sublinhar a necessidade de trabalhar contra o autoproclamado Estado Islâmico nesse país após a queda do presidente Bashar al-Assad."O nosso país trabalhou arduamente (...) para garantir a eliminação do califado territorial do grupo Estado Islâmico, para garantir que esta ameaça não regressa. E é imperativo que continuemos estes esforços", afirmou em Ancara., acrescentou, referindo-se ao partido PKK, considerado uma organização terrorista pela Turquia.Blinken chegou à capital turca na quinta-feira à noite e encontrou-se com o presidente Recep Tayyip Erdogan numa sala de espera do aeroporto de Ancara. O líder turco garantiu que o seu país "nunca permitirá fraquezas na luta contra o Estado Islâmico"."A Turquia é o único país da NATO que lutou corpo a corpo contra o Daesh e", frisou, de acordo com um comunicado da Presidência turca.

