Incêndio de prédio em Londres: confirmados pelo menos 12 mortos

"Infelizmente, estou em condições de confirmar que 12 pessoas morreram. Esta operação de recuperação vai ser complexa e é espectável que o número de vítimas mortais volte a aumentar", referiu Stuart Cundy, da Polícia Metropolitana de Londres.



O incêndio de enormes proporções deflagrou durante a noite na torre Grenfell, um edifício de 24 andares e 124 habitações, situado junto a Notting Hill, no centro de Londres.







Durante várias horas, mais de 200 bombeiros, ajudados por 40 veículos, combateram o incêndio, que terá deflagrado no segundo piso da torre.

Duas crianças portuguesas fora de perigo

Para além das vítimas mortais, pelo menos 78 pessoas foram transportadas para seis hospitais da capital britânica. Dezoito estão em estado crítico. Há ainda um número indeterminado de desaparecidos, uma vez que as autoridades ainda não conseguiram inspecionar todo o edifício.



Sabe-se que pelo menos três famílias portuguesas residiam na torre destruída pelas chamas, num total de dez pessoas. Duas crianças destas famílias encontram-se internadas, mas já estão livres de perigo. As famílias foram realojadas em casas de amigos.



Numa nota divulgada esta tarde no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou solidariedade para com as famílias atingidas, manifestando "especial cuidado com as duas crianças portuguesas" que ficaram feridas.Marcelo apresenta "sentidas condolências" às autoridades britânicas e às famílias das vítimas, desejando ainda a "rápida recuperação" dos feridos, em particular entre as famílias portuguesas que residiam naquele prédio.Continuam por apurar as causas deste incêndio. Sabe-se que a torre Grenfell foi construída há 43 anos e que, há cerca de dois anos, grande parte dos residentes assinou uma petição a reclamar as más condições junto da empresa responsável pela gestão e manutenção do edifício.