Índia. Encontrada bebé viva dentro de uma caixa no rio Ganges

O choro da recém-nascida despertou a atenção de um homem que seguia num barco no rio Ganges.





"Eu corri para a resgatar. Quando abri a caixa de madeira, encontrei-a", afirmou o homem. disse ele.







A caixa estava numa zona de vegetação rasteira, no leito do rio, e a bebé embrulhada num pano vermelho e com um papel onde se lia "Filha do Ganges". Com a criança vinham também, dentro da caixa, várias imagens dos deuses hindus Vishnu e Durga e uma inscrição com o nome da menina, a data e hora de nascimento e o horóscopo.





afirmou à imprensa local OP Singh, um polícia responsável pela investigação.

"A bebé está bem e atualmente está a ter acompanhamento médico. O Governo tratará de tudo", disse ainda. "Estamos a tentar descobrir de onde é que ela veio".





sabe-se que, por motivos de discriminação, o nascimento de uma menina numa família pobre pode não ser algo bem aceite, sendo visto pela sociedade indiana como um "fardo económico".



Segundo a o aborto ilegal de fetos do sexo feminino e o abandono de recém nascidas é uma prática comum nas áreas mais rurais do país.



O governo regional anunciou, no entanto, que se encarregará da educação da bebé encontrada. O homem que a encontrou recebeu, como recompensa, uma casa "pelo seu exemplo de humanidade".

Com cerca de 21 dias e batizada com o nome Ganga (a palavra em hindu para o rio sagrado) foi encontrada por Gullu Chaudhar nas margens do rio, na cidade de Ghazipur, no estado indiano de Uttar Pradesh, no passado dia 14 de junho.