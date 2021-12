Índia reporta mínimo histórico de infeções e 23 casos da variante Ómicron

As autoridades de saúde da Índia registaram, até ao momento, 23 casos de infeção pela variante Ómicron do SARS-CoV-2. O número diário de infeções no país recuou para um mínimo histórico, desde maio de 2020.