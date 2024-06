Instalações elétricas ucranianas danificadas após ataques russos

", explicou o Ministério da Energia na sua conta na rede social Telegram.Os serviços de emergência foram enviados para os locais dos ataques e as reparações aos equipamentos elétricos danificados na região de Lviv estavam a decorrer, acrescentou.

Estes ataques às infraestruturas ucranianas ocorrem numa altura em que as autoridades anunciaram restrições mais frequentes para aliviar uma rede gravemente enfraquecida pelos ataques russos.

Segundo o governador da região de Lviv, que faz fronteira com a Polónia, país-membro da NATO, “as forças russas lançaram cinco, para atacar a região de Lviv, provocando ferimentos em duas pessoas.Maksym Kozytskyi acrescentou no Telegram que osOs danos e ferimentos foram causados pela queda de destroços.O ataque russo aldeia de Malekhiv, no distrito de Lviv, danificou um edifício residencial de vários andares, para além de dezenas de janelas noutros edifícios residenciais, escreveu no Telegram o presidente da câmara de Lviv, Andriy Sadovyi.O ataque também danificou um instituto de investigação de medicamentos veterinários em Lviv, acrescentou Sadovyi.

Na véspera, o operador Ukrenergo tinha anunciado cortes parciais de eletricidade em todo o país esta quarta-feira. Pela primeira vez, estas medidas estendem-se por 24 horas, quando até agora eram aplicadas em períodos mais curtos, durante as horas de maior consumo.

Por seu lado, o comandante da Força Aérea, Mykola Olechtchouk, explicou na quarta-feira que "21de ataque Shahed-131/136" tinham sido lançados sobre o país durante a noite.Na semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha afirmado que os bombardeamentos russos tinham reduzido para metade a produção de eletricidade da Ucrânia desde o inverno.

Kiev apelou aos seus aliados ocidentais para que a ajudem a reconstruir a sua rede de eletricidade, um projeto que exige grandes investimentos, e para que lhe forneçam mais defesas antiaéreas para contrariar os ataques de Moscovo.