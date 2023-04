Inteligência Artificial. Conheçam a Fedha, a nova apresentadora de notícias no Kuwait

“Sou a Fedha, o primeiro apresentador no Kuwait que trabalha com inteligência artificial no Kuwait News. Que tipo de notícia prefere? Vamos ouvir as suas opiniões”. Assim se deu a conhecer Fedha, o novo rosto do canal Kuwait News, que falou em árabe clássico.





A apresentadora virtual representa a imagem de uma mulher, com cabelos claros descobertos, mas apanhados. Na primeira exibição, no site do canal na rede Twitter, vestia um casaco preto e camiseta branca com um pequeno decote em bico.

O site é afiliado do jornal Kuwait Times, cuja publicação foi fundada em 1961 como o primeiro diário em inglês da região do Golfo.





Abdullah Boftain, vice-editor-chefe de ambos suportes de notícias, online e papel, explicou que a mudança é um “teste ao potencial da Inteligência Artificial para oferecer um conteúdo novo e inovador”.





No futuro, Fedha poderá adotar o “sotaque do Kuwait e apresentar as notícias na conta do site no Twitter”, que tem 1,2 milhão de seguidores, avançou.







أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Fedha

O nome Fedha tem origens ancestrais e está associado ao metal prata, argumentou Boftain: "Fedha é um nome popular e antigo do Kuwait que se refere à prata, o metal. Sempre imaginámos que os robôs são prateados e metálicos, então combinámos os dois".





O cabelo loiro e os olhos claros da apresentadora virtual refletem a população diversificada de kuwaitianos e expatriados do país rico em petróleo, de acordo com Boftain. "Fedha representa todos", rematou.





Inteligência artificial de muitas mais "Fedha(s)"

A ascensão da inteligência artificial tem trazido benefícios em diversas áreas, desde a assistência médica à ajuda nas tarefas do quotidiano. Mas a disseminação noutras áreas que não se pretendem mecânicas levanta receios éticos. Em causa pode estar a informação, certos empregos e a integridade artística.







O vídeo de apresentação de Fedha no sábado, na conta do Twitter do canal de notícias tem apenas 13 segundos, mas foi o suficiente para gerar inúmeras reações nas redes sociais. Entre aplausos e críticas à voz ou à imagem loura da figura virtual, surgiram preocupações mais amplas.





"Honestamente, esse desenvolvimento é prejudicial e perturbador! Quero dizer, eles querem paralisar as pessoas!" expressa uma utilizadora na publicação do Kuwait News.





Grupos de jornalistas também se manifestaram: “Os nossos empregos estão em risco. Fedha e os futuros colegas virtuais serão os nossos substitutos num futuro próximo?” perguntou um deles.







Um outro utilizador escreveu: "O que vocês acham dela, os leitores de notícias da vida real estão prestes a ser controlados por robôs?"



No entanto, muitas opiniões foram a favoráveis à mudança, declarando ter "adorado" a ideia.







O Kuwait ocupa o158.º lugar entre 180 países e territórios no Índice de Liberdade de Imprensa de 2022 dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF).