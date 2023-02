Intensificação da ofensiva russa na Ucrânia. Grupo Wagner recebe munições

, escreveu Prigozhin na plataforma Telegram, no final de uma reunião com os líderes do exército russo."Provavelmente, o processo já está a realizar-se. Até agora está tudo no papel, mas os documentos principais já foram assinados", adiantou.O Grupo Wagner tem, nos últimos meses, liderado a batalha da Rússia pela cidade de Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk. No entanto,. Esta semana, Prigozhin acusou-os de negarem munições aos mercenários por motivos pessoais.Na terça-feira, o líder do Grupo Wagner acusou mesmo o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, de "traição", culpando-os pela escassez de projéteis."O chefe do Estado-maior e o ministro da Defesa", acusou Prigozhin.Durante o seu discurso anual sobre o estado da nação na terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, pediu o fim das rivalidades internas do lado russo. ", formalidades, rancores, mal-entendidos e outras coisas sem sentido", disse Putin, num recado à elite política e militar.Já esta quinta-feira, Yevgeny Prigozhin escreveu: "Muito obrigado àqueles que agiram de várias maneiras: aos cidadãos comuns que fizeram tudo o que puderam e àqueles, incluindo aqueles em altos cargos, que exerceram pressão e tomaram decisões para que nos começassem a entregar munições”.

Vuhledar e Bakhmut em perigo

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 February 2023



As declarações de Prigozhin sobre o fornecimento de novas munições chegam no mesmo dia em que um relatório dos serviços de inteligência do Reino Unido alertou que a Rússia está a preparar-se para uma ofensiva em Vuhledar, cidade do leste da Ucrânia.Segundo o Reino Unido,, a cerca de 150 quilómetros de distância, onde o Grupo Wagner tem estado mais presente.“Existe uma possibilidade realista de que a Rússia esteja a preparar-se para outro esforço ofensivo nesta área, apesar dos ataques fracassados no início de fevereiro e no final de 2022”, refere o relatório do Ministério britânico da Defesa, divulgado na manhã desta quinta-feira.O Reino Unido acredita que o coronel-general Rustam Muradov, comandante do Grupo de Forças do Leste da Rússia,“No entanto, é improvável que Muradov tenha uma força de ataque capaz de alcançar um avanço”, lê-se no relatório.O líder do Grupo Wagner manteve-se fora dos holofotes durante muito tempo, tendo o seu papel mais ativo na guerra na Ucrânia começado a notar-se apenas no outono do ano passado. Segundo analistas políticos ocidentais, nunca uma figura de cargo não oficial tinha assumido tanta importância nas ações internacionais de Moscovo., explicou à agência AFP Tatiana Stanovaia, especialista em assuntos russos para onorte-americano Carnegie Endowment for International Peace."É o que se chama de ‘empresário da violência’, uma figura que vem do meio criminoso e que sempre usou a violência retórica e física para alcançar os seus interesses", disse por sua vez Maxime Audinet, do Instituto de Pesquisa Estratégica de Paris.

