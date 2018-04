Intervenção militar na Síria pode estar por horas

O Eurocontrol, a entidade que regula o espaço aéreo europeu, pede cautela na programação de voos e adianta que os pilotos devem estar preparados para receber informações específicas sobre obstáculos que possam surgir nas próximas horas.



Este alerta deixa no ar a possibilidade de uma intervenção militar na Síria nas próximas horas.



As companhias aéreas estão sob alerta para a possibilidade de ataques aéreos na Síria nas próximas 72 horas. Avisos que surgem numa altura de grande tensão diplomática.



Na terça-feira a Rússia vetou, no Conselho de Segurança da ONU, um projeto de resolução dos Estados Unidos, para criar um mecanismo de investigação internacional sobre um alegado recurso a armas químicas na Síria.



Também na terça-feira à noite Donald Trump publicou um foto no Twitter, com altas patentes militares norte-americanas na Casa Branca.



O jornal Daily Mail dá conta que uma frota norte-americana, equipada com mísseis de cruzeiro está estacionada no leste do Mediterrâneo e que ainda esta quarta-feira um porta-aviões partirá da Virgínia para a mesma zona do Mediterrâneo.



Moscovo promete derrubar todos os misseis que venham a ser disparados contra a Síria. O aviso do principal aliado do regime de Bashar al-Assad foi lançado esta manhã pelo Embaixador russo no Líbano, numa altura em que pode esta por horas a prometida intervenção militar para responder os alegados ataques químicos das forças sírias durante o fim de semana.