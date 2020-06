Investimentos chineses em Tel Aviv podem prejudicar apoio dos EUA a Israel

De acordo com a fonte do, “o Governo israelita está a tentar obter o melhor dos dois mundos” com os EUA e a China., considerou.Recentemente decorreu uma licitação para construir duas linhas ferroviárias em Tel Aviv, sendo que três dos seis grupos internacionais que participaram na mesma incluem empresas públicas chinesas que já trabalharam em projetos ferroviários no Irão.

Israel poderá estar a ver nos investimentos chineses uma oportunidade de financiamento para a colonização da Cisjordânia.

O membro do Governo norte-americano frisou aoqueO alerta chega numa altura em que o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, se encontra em Washington para participar em reuniões na Casa Branca que têm como objetivo determinar a posição norte-americana quanto às opções de soberania que Israel está a considerar.Outro membro da Administração Trump terá considerado, no entanto, “absurda” a ideia de que o apoio dos EUA a Israel e o “plano de paz” elaborado pelo Presidente norte-americano para essa região estejam relacionados com políticas chinesas. Ainda assim, admitiu que todos os elementos são tidos em conta na relação Israel-Estados Unidos.

Laços entre China e Irão levantam preocupações

Em meses recentes, os EUA têm pedido aos seus aliados que cortem laços com a China, pelo menos no que diga respeito a áreas que impliquem riscos de segurança e possam prejudicar ainda mais a relação económica entre Washington e Pequim.O secretário de Estado Mike Pompeo reiterou esta posição na sexta-feira, durante um discurso no qual referiu que, apelando por isso aos aliados dos Estados Unidos para que “retirem as cortinas douradas dos laços económicos”.

Em maio, a pressão exercida pela Administração Trump levou a que Israel selecionasse uma empresa local em vez de uma empresa chinesa para construir a maior planta de dessalinização do mundo.

A preocupação dos EUA quanto ao envolvimento de empresas chinesas em grandes projetos de infraestruturas em Israel, que Pompeo tinha já mencionado na sua visita a esse país do Médio Oriente no mês passado, deve-se parcialmente à capacidade dos serviços de inteligência da China de recolherem informações enquanto as empresas do Estado se dedicam aos projetos em questão.É o caso da China Railway Engineering Corporation, que se encontra atualmente a construir uma linha de alta velocidade entre as cidades iranianas de Teerão e Isfahan.Um relatório do instituto de pesquisa RAND para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicado este ano alertou para o facto de a China ter laços apertados com o Irão, referindo queNo mesmo relatório, um ex-funcionário da Agência de Segurança de Israel (Shin Bet) avisou que “se Israel tentar atacar o Irão, a China poderá prejudicar as operações de infraestruturas em Israel” em modo de retaliação.Por estas razões, os Estados Unidos já avisaram Israel de que deve estabelecer um sistema mais robusto para pesar os riscos dos investimentos estrangeiros em infraestruturas. No final do ano passado, Israel criou um comité para avaliar este tipo de investimentos, mas as suas recomendações não são vinculativas e o grupo de especialistas não tem poder para cancelar os negócios que considere arriscados.