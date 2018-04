Irão. Acusações de Israel são "ridículas" e "infantis"

RTP30 Abr, 2018, 21:48 / atualizado em 30 Abr, 2018, 21:57 | Mundo

Já o vice-ministro para a política do mesmo ministério, Abbas Araqchi, classificou o discurso, esta noite, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como "um espetáculo infantil e ridículo", disse a agência de notícias semi-oficial iraniana, Tasnim.



"O espetáculo planeado antes do prazo de 12 maio visa afetar a decisão de Trump sobre o acordo nuclear do Irão", cita ainda a Tasnim.



No Twitter, Javad Zarif referiu-se a Netanyahu como "o miúdo que grita lobo".

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) 30 de abril de 2018

Trump endossa denúncias

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) 30 de abril de 2018

IAEA tem de analizar documentação

"O miúdo que não consegue deixar de gritar lobo está de novo naquilo. Sem se deixar intimidar pelo fiasco dosna UNGA [a Assembleia Geral das Nações Unidas]," escreveu, ilustrando o comentário com uma foto dessa apresentação em fevereiro de 2015."Só se consegue enganar as pessoas algumas vezes", acrescentou.Zarif foi um dos principais artífices do acordo assinado em 2015 entre Teerão, a Rússia, os Estados Unidos da América, a China e três países europeus.Benjamin Netanyahu acusou esta noite o Irão de ter mentido sobre o seu programa nuclear e afirmou ter provas de que Teerão, ao contrário do que sempre afirmou, tentou obter armas nucleares.Dentro de 12 dias termina o prazo dado por Donald Trump aos aliados europeus para convencerem Teerão a aceitar emendas ao acordo.Em conferência de imprensa na Casa Branca, Donald Trump, disse que as denúncias de Netanyahu atestam que estava "100 por cento certo" sobre o Irão.Trump considerou que o comportamento do Irão "não é uma situação aceitável" e disse que os iranianos "não estão parados", em referência a testes de mísseis.Num segundo, Zarifdenunciou a coordenação entre o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente dos EUA, Donald Trump, para desacreditar o Irão."O Pres.Trump está a saltar sobre a reintrodução de velhas alegações já analisadas pela IAEA para "anular" o acordo. Que conveniente. Revelação de alegadas informações coordenada com o miúdo que grita lobo dias antes do prazo de 12 de maio. Mas a impetusidade de Trump para celebrar revelaram a tramóia", escreveu o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.O primeiro-ministro israelita mostrou esta noite fotos, vídeos e documentos alegadamente obtidos a partir de arquivos altamente secretos do Irão.Analistas referem contudo que a documentação é antiga e mesmo anterior ao acordo sobre o programa nuclear do Irão.Netanyahu afirmou que os 55K de documentação obtida pelos serviços de informação israelitas serão disponibilizados na totalidade à Agência Internacional da Energia Atómica e aos Governos ocidentais.A chanceler Angela Merkel já afirmou que IAEA terá de analisar imediatamente a informação disponibilizada.Especialistas de agências de Informação e diplomatas dizem que Netanyahu não revelou nenhuma prova nova que mostre que o Irão violou os termos do acordo assinado em 2015.Admitem contudo que a apresentação desta noite possa ter ajudado os céticos na Administração Trump que pretendem anulá-lo.