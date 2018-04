Trump endossou apresentação de alegados documentos do Irão por Israel

Lusa30 Abr, 2018, 21:12 / atualizado em 30 Abr, 2018, 21:13 | Mundo

Donald Trump, que falava em conferência de imprensa na Casa Branca, com o Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse hoje que a apresentação dos documentos secretos por Netanyahu, um crítico do acordo internacional sobre as atividades nucleares iranianas, atesta que estava "100% certo" sobre o Irão.



Considerando que o comportamento do Irão "não é uma situação aceitável", Trump disse que assistiu a parte da apresentação de Netanyahu e que foi "bom", acrescentando que os iranianos "não estão parados", em referência a testes de mísseis.



Com este endosso, o Presidente norte-americano reiterou que se poderá retirar do acordo nuclear com o Irão, celebrado em 2015, com Alemanha, França, Reino Unido, China e Rússia.



A decisão final, de Donald Trump deverá ser divulgada no próximo dia 12 de maio.



"O que temos aprendido sobre o Irão demonstra realmente que eu tinha razão", acrescentou Trump.



Entretanto, a agência estatal iraniana IRNA reagiu à apresentação dos alegados documentos secretos, dizendo que Netanyahu é "famoso por espetáculos ridículos"



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o seu país dispõe de “provas concludentes” sobre um programa secreto iraniano para obter armas nucleares.



Netanyahu exprimia-se na aproximação da data limite de 12 de maio, fixada pelo Presidente dos EUA Donald Trump, em que será decidida uma eventual denúncia por Washington do acordo concluído em 2015.



O primeiro-ministro israelita assegurou que o seu Governo obteve “meia tonelada” de documentos secretos iranianos que provam a existência de um programa de armas nucleares.



Ao referir-se a uma “grande proeza dos serviços de informações”, Netanyahu assegurou que os documentos demonstram as ambições nucleares iranianas antes da assinatura do acordo de 2015 com as potências mundiais.



O Irão tem rejeitado todas as alegações sobre a existência de um programa de armamento nuclear.



Durante uma intervenção transmitida pela televisão, e apoiando-se em fotos e gráficos, Netanyahu disse que Israel conseguiu recentemente desvendar 55.000 documentos e 183 CD de informações provenientes dos “arquivos nucleares” do Irão.



Exprimindo-se em inglês, talvez a pensar na sua audiência internacional, disse ainda que o material contém provas incriminatórias e que demonstram que o programa iraniano, designado “Projeto Amad”, se destina a desenvolver a arma nuclear.