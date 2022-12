Irão. Cem pessoas enfrentam acusações que podem acabar em pena de morte

WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Pelo menos uma centena de iranianos, detidos nas manifestações que decorrem há mais de 100 dias no país, enfrentam acusações passíveis de punição com pena de morte, alertou a organização não-governamental Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo.