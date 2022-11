Irão sem tréguas. Sobrinha do guia supremo detida após denunciar "regime assassino"

, escreveu no Twitter o irmão, Mahmoud Moradkhani.. O pai,Ali Tehrani, que morreu em outubro deste ano, começou por cerrar fileiras com os opositores ao xá do Irão, antes da Revolução Islâmica, para depois se tornar um contestatário do regime dosMahmoud Moradkhani publicou também no YouTube um vídeo – sem referir a data em que este foi filmado – no qual

, exorta a ativista.

A organização não-governamental Human Rights Activists News Agency, sediada nos Estados Unidos, já veio confirmar a detenção de Farideh Moradkhani, que alegadamente arrisca uma pena de 15 anos de prisão.



O regime iraniano enfrenta desde meados de setembro um contínuo movimento de contestação nas ruas.. A jovem curda iraniana de 22 anos morreu sob custódia da. Foi detida por não respeitar o código de vestuário imposto às mulheres no Irão.O regime, que classifica os protestos como “motins” alimentados pelo Ocidente, deteve já mais de 14 mil pessoas, de acordo com um balanço das Nações Unidas.A ONG Iran Human Rights, a trabalhar a partir da Noruega, aponta para– 290 em protestos pela morte de Mahsa Amini e 126 na província do Sistão-Baluchistão, das quais mais de 90 na capital provincial Zahedan, onde, a 30 de setembro, eclodiram manifestações por causa da violação de um adolescente às mãos da polícia.

“O campo de batalha é muito maior”

No sábado, o guia supremo do Irão veio sustentar que encetar negociações com os Estados Unidos não permitiria pôr termo aos protestos, dado que a Administração norte-americana “exigirá sempre cada vez mais”., advogou Ali Khamenei. Para acrescentar:

O guia supremo intervinha na receção, em Teerão, de uma delegação de jovens paramilitares, por ocasião da semana dos Basidji, a milícia de voluntários conotada com a Guarda Revolucionária.



“Algumas pessoas afirmam nos jornais ou na internet que tudo o que se pode fazer para acabar com a agitação, que começou há algumas semanas, é resolver os problemas do Irão com os Estados Unidos e ouvir a voz da nação. Como vamos resolver o problema com a América?”, insistiu.Khamanei tratou ainda de recordar as “grandes manifestações pró-governamentais” do dia 4 de novembro e a multidão que acompanhou o funeral do general Qasem Soleimani, assassinado em janeiro de 2020: “Essa imensa multidão é que é a voz da nação iraniana”.Qasem Soleimani, major-general da Guarda Revolucionária Islâmica, comandou entre 1998 e 2020 a brigada Quds, responsável por operações além-fronteiras e clandestinas. Foi abatido num ataque aéreo dos Estados Unidos, a 3 de janeiro de 2020, no aeroporto internacional de Bagdade, no Iraque.

