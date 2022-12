Irmã do Líder Supremo do Irão apela ao derrube de regime "despótico"

. As palavras são de Badri Hosseini Khamenei, irmã do Líder Supremo da República Islâmica do Irão, numa carta divulgada esta quarta-feira por Mahmoud Moradkhani, filho que está radicado em França.Badri Hosseini Khamenei diz-se preocupada com o “povo iraniano, especialmente com as mulheres”.“Expresso a minha solidariedade às mães que lamentam os crimes cometidos pelo regime da República Islâmica desde a época de Khomeini até ao atual período do califado despótico de Ali Khamenei”, escreve Badri Hosseini Khamenei sobre o fundador e sobre a atual liderança no Irão.Na missiva divulgada esta quarta-feira,Afirma ainda que o irmão “não ouve a voz do povo” eBadri Hosseini Khamenei disse por fim esperar “o derrube deste poder tirânico no Irão” e sublinha que só os problemas de saúde que a afetam a impedem de participar na onda de protestos que tem varrido o país nos últimos três meses após a morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos que tinha sido detida por uso incorreto do hijab.Desde setembro, várias cidades iranianas têm sido palco de grandes protestos, com os manifestantes a pedirem mais liberdade para as mulheres, mas também a exigir a queda dos, que dirigem os destinos do Irão desde a revolução de 1979.Nos últimos três meses, as autoridades iranianas detiveram milhares de manifestantes,De acordo com a organização não-governamental Iran Human Rights, sediada em Oslo,

Contestação na família Khamenei



A irmã de Khamenei não é a primeira da família do guia supremo a opor-se às políticas da principal autoridade de poder no Irão. Há precisamente duas semanas, Farideh Moradkhani - sobrinha do guia supremo, filha de Badri Hosseini Khamenei - foi detida pelas autoridades após ter sido chamada à Procuradoria Iraniana por ter participado nos protestos.Farideh Moradkhani e Mahmoud Moradkhani são filhos de Badri Hosseini Khamenei e doAli Tehrani, líder destacado da oposição iraniana que morreu em outubro passado, aos 96 anos.

Tehrani começou por fazer parte da revolução de 1979, ao participar ativamente na contestação ao xá Mohammad Reza Pahlavi, mas acabou por ser enviado para a prisão aquando da chegada de Khomeini ao poder.



A família fugiu para o Iraque durante os anos 80, mas o teólogo xiita acabou por regressar ao Irão em 1995, onde foi condenado a 20 anos de prisão. Tehrani foi libertado dez anos antes, em 2005, e morreu em Teerão a 19 de outubro de 2022.



Apelos do ex-presidente Khatami



A carta da irmã de Khamenei, viúva de Tehrani, surge um dia depois de o ex-presidente iraniano, Mohammad Khatami, ter instado o regime a ceder às exigências dos manifestantes “antes que seja tarde demais ”."Não se deve permitir que a liberdade e a segurança sejam colocadas em oposição uma à outra e que, como resultado, a liberdade seja esmagada sob o pretexto de manter a segurança, ou que a segurança seja ignorada em nome da liberdade", afirmou.Mesmo com a forte contestação nas ruas, a liderança iraniana dá poucos sinais de cedências ou mudanças., a quem são atribuídas as culpas pela morte da jovem Mahsa Amini, e uma possível revisão da lei do uso obrigatório doNo entanto, horas depois, osiranianos apressaram-se a desmentir a notícia sobre a dissolução daquela autoridade, criada em 2005 para fiscalizar o código de vestuário das mulheres, adiantando no entanto que