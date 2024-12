Israel acredita num acordo para a libertação de reféns

"Atualmente há uma hipótese de um novo acordo", adiantou Katz, na conversa telefónica com Austin, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete., assegurou ainda o ministro israelita.Katz falou também com Austin sobre a, explicou.Já em relação ao Líbano, Katz reiterou a sua posição de "tolerância zero contra violações", apesar de ambas as nações se acusarem mutuamente de incumprimento.após mais de um ano de confrontos.Na conversa entre os dois responsáveis, esta quarta-feira, Washington concordou com o aliado no sentido de impedir qualquer tentativa de "contrabando de armas do Irão para o Líbano, através da Síria".

De recordar que há mais de 90 reféns do Hamas que continuam no enclave desde os ataques de 7 de outubro. Destes, pelo menos 34 estão mortos, segundo a estimativa do Exército israelita.

A conversa entre os dois responsáveis pela pasta da Defesa acontece num momento de algum otimismo quanto a um eventual acordo.Em mais de um ano de guerra, o Hamas e Israel só chegaram a acordo sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns em novembro do ano passado.

Nessa altura, 105 dos 251 raptados foram libertados, em troca de 240 prisioneiros palestinianos que estavam presos em cadeias israelitas.







com Lusa