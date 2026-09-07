Israel acusa o Hezbollah de violar repetidamente o acordo de cessar-fogo

As declarações de Telavive surgem depois de ataques israelitas a uma aldeia do sul do Líbano terem provocado 11 mortes, incluindo dois bebés e dois paramédicos, na última madrugada.



Após os ataques de domingo, o presidente libanês, Josef Aoun, apelou a Washington e à comunidade internacional para "parar" os ataques israelitas, denunciando uma "escalada perigosa".

Israel intensificou ataques

Novas negociações entre as autoridades libanesas e israelitas são esperadas ainda este mês, embora não tenha sido anunciada qualquer data.





c/agências

"Ataques repetidos com", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel na rede social X.Os residentes da aldeia, situada perto da cidade de Nabatieh, tinham regressado a casa em junho, após o cessar-fogo, depois de terem sido deslocados pela guerra entre Israel e o Hezbollah.O ataque aéreo foi realizado sem qualquer aviso prévio por parte do exército israelita, ao contrário do ataque realizado na aldeia vizinha de Deir Zahrani., alegando que o Hezbollah tinha escavado uma rede subterrânea de túneis sob a posição. O Hezbollah não confirmou esta informação e o exército israelita intensificou os seus ataques na região.enquanto dois socorristas morreram quando o seu carro foi atingido na mesma cidade, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA).Na manhã desta segunda-feira, as equipas de resgate ainda procuravam possíveis vítimas nos escombros.Durante a noite, o exército israelita ordenou aos residentes de Deir Zahrani que abandonassem a área antes de um ataque aéreo que, segundo Telavive, tinha como alvo uma instalação do Hezbollah."Quase 22 minutos depois" deste aviso, a Força Aérea israelita destruiu o edifício, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA).. Na sexta-feira, quatro pessoas foram mortas e, no domingo, outras sete morreram em ataques a várias cidades do sul do país.O exército israelita alegou ter retaliado o lançamento de doisdo Hezbollah contra os seus soldados, sem causar ferimentos, e denunciou o ato como uma "violação flagrante" do cessar-fogo.Embora as hostilidades tenham diminuído desde junho, após um memorando de entendimento entre os EUA e o Irão e um acordo-quadro entre o Líbano e Israel, o exército israelita continua a realizar ataques esporádicos no Sul, onde ocupa uma faixa fronteiriça com aproximadamente dez quilómetros de largura.