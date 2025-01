Israel ameaça violar acordo e Hezbollah exige retirada de tropas do Líbano até segunda-feira

O período de 60 dias estabelecido na no acordo de tréguas entre Israel e o Líbano, mediado pelos EUA, termina na segunda-feiraNo entanto, Israel tem dado indicações de que poderá não cumprir este prazo. Esta quinta-feira, o porta-voz do governo israelita, David Mencer, reconheceu que “houve movimentos positivos”, na medida em que “o exército libanês e a UNIFIL [forças de paz da ONU no Líbano] ocuparam o lugar do Hezbollaz, conforme estipulado no acordo”.Por sua vez, o embaixador do Líbano nos EUA, Michael Herzog, afirmou na quinta-feira que o Governo israelita estava a tentar manter as posições militares no sul do Líbano para além de segunda-feira.“Há um entendimento na administração que agora entra sobre quais são as nossas necessidades de segurança e qual é a nossa posição, e acredito que chegaremos a um entendimento sobre essa questão também”, acrescentou.Não está claro se a Administração Trump respondeu ao pedido ou se o transmitiu ao Governo libanês.

Hezbollaz pressiona Israel

O Hezbollah, por sua vez, disse na quinta-feira que Israel tem de se retirar completamente do Líbano dentro do prazo estipulado pelo acordo, avisando que não aceitará qualquer violação do acordo., que exigiria que o Estado libanês "lidasse com isso com todos os meios à sua disposição, concedidos por tratados internacionais, a fim de recuperar a terra e arrancá-la das garras da ocupação".

O acordo, intermediado pelos Estados Unidos e pela França, encerrou mais de um ano de hostilidades desencadeadas pela guerra na Faixa de Gaza. O conflito intensificou-se a 1 de outubro do ano passado, quando os militares israelitas invadiram o sul do Líbano. A ofensiva israelita fez mais de 1,2 milhão de deslocados e deixou o Hezbollah severamente enfraquecido.