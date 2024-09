Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah em ataque aéreo a Beirute

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciam que

Segundo as tropas israelitas, o comandante estava integrado no grupo xiita desde a década de 1980 e desempenhou vários cargos militares importantes dentro da organização, tendo sido responsável pelo planeamento e execução de numerosos ataques contra civis e soldados israelitas.







, afirmaram ainda os militares israelitas.Sob anonimato, uma fonte próxima do Hezbollah confirmou à agênciaa morte do comandante.O Ministério libanês da Saúde adianta menosNos últimos dias, Israel desencadeou uma série de ataques no sul do Líbano,Este é o mais elevado número de vítimas desde o fim da guerra civil no Líbano, entre 1975 e 1990.A investida no sul do Líbanoque são comumente utilizados pelo Hezbollah.Estes ataques cirúrgicos provocaram 39 mortos e milhares de feridos, incluindo crianças. São atribuídos a Israel, ainda que Telavive não os tenha reivindicado.Em declarações citadas pela agência Reuters,, assinalou Yoav Gallant. Acrescentou que o grupo xiita “sofreu duros golpes no seu comando e controlo, entre os seus combatentes e nos seus meios”.