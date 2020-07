Israel. As quatro razões para o adiamento da anexação da Cisjordânia

À medida que a hora se aproximava, os avisos e os apelos internacionais para um recuo sucediam-se. Os palestinianos rasgavam acordos assinados. E todos sustinham a respiração.

No fim-de-semana anterior tinham começado a surgir sinais de que nem tudo corria de feição a Netanyahu.







Três dias de reuniões ao mais alto nível em Washington, incluindo com Donald Trump, terminaram com declarações de reserva, de necessidade de mais dados militares e de informações, e com um lavar de mãos à maneira de Pilatos, por parte do secretário de Estado norte-americano.

Declarações que não terão surpreendido Netanyahu. No dia anterior, 30 de junho, o primeiro-ministro israelita reunira-se com Avi Berkowitz, o enviado da Casa Branca e conselheiro especial de Donald Trump, e com o embaixador norte-americano para Israel, David Friedman.







No fim, Netanyahu revelou que "falámos da questão de soberania, que temos estado a trabalhar nestes dias e que vamos continuar a trabalhar nos próximos dias".

Para contentar os seus apoiantes, e entre estes, sobretudo, a maioria dos colonos,A imprensa de Israel admite que isto se possa dar muito em breve.O que não irá passar de um fruto amargo, para quem pretendia iniciar provavelmente já em julho a anexação de 30 por cento da Cisjordânia e do Vale do Jordão e de cerca de uma centena de colonatos. E sabe que a janela de oportunidade se está a fechar à medida que novembro se aproxima e com ele uma eleição presidencial que poderá mudar o inquilino da Casa Branca, deitando provavelmente tudo a perder., que terão forçado o primeiro-ministro, se não a recuar, pelo menos a não avançar com os planos iniciais.Friedman destacou desde logo

"Abrande"

para as reuniões com o primeiro-ministro israelita nos últimos meses. "Abrande o processo", recomendam Jared Kushner, descendente de judeus russos e genro do Presidente, o embaixador Friedman e Berkowitz, de apenas 31 anos.

O plano apresentado por Donald Trump em janeiro de 2020, prevê a criação de um Estado Palestiniano em 70 por cento da região da Cisjordânia e do Vale do Jordão. Os restantes 30 por cento seriam anexados por Israel.





Washington incentivou Israel a avançar, desde o início.



Entretanto algo mudou e muitos admitem que a areia na engrenagem tem origem em questões geográficas, por exemplo determinar qual a área destacada para os palestinianos e quais os colonatos a anexar.







Outros lembram que, em ano de eleições, num cenário de pandemia e de crise social e económica, e perante a recusa palestiniana de sequer discutir o plano, a Casa Branca tem mais com que se ocupar.

o que levanta questões de segurança operacional. Serão ainda necessárias mais informações sobre o que se passa no terreno, para sustentar as decisões e estabelecer estratégias.O analista repara ainda que, estranhamente ou talvez não, Netanyahu tem deferido perante os norte-americanos, ao contrário de ocasiões - e Presidentes - anteriores, como as negociações de 2013-14.

Gantz, o conciliador

O rival e co-líder de Governo de Netanyahu, o líder do Partido Azul e Branco,, algo que até agora tem sido impossível.Este poderá ser outro pretexto para as reticências de Trump, já que a anexação exige uma frente unida ao menos em Israel. Será mesmo Gantz, um homem de centro-direita, quem tem estado a pressionar Trump no sentido de condicionar a anexação, adianta Friedman.Líderes europeus têm ameaçado com sanções contra Israel se a anexação avançar. E vários Estados Árabes do Golfo têm alertado que a iniciativa, sem o acordo dos palestinianos, poderá perturbar de forma desastrosa o equilíbrio em todo o Médio Oriente.A Jordânia, um dos aliados de Israel na região, poderá recuar. E, como escreveu o embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Washington, a anexação iria destruir os laços que Netanyahu se tem esforçado por estabelecer com o mundo árabe."Acredito que o plano de Trump segue a estrutura política e securitária correta para ser promovida pelo Estado de Israel", referiu terça-feira Gantz ao Ynet. Mas,O facto de tanto Gantz, que ocupa a pasta da Defesa, como o atual ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gabi Ashkenazi, terem sido chefes do Estado Maior das Forças Armadas, tem igualmente muito peso, já queO acordo de rotatividade, que permitiu o atual Governo de coligação israelita, prevê que Gantz, atualmente ministro da Defesa, se torne primeiro-ministro em novembro de 2021, substituindo Netanyahu. Realizar a promessa deste, colhendo os louros enquanto líder de Governo, não deixa também de ser atrativo para Gantz.

O fator palestiniano

O plano de anexação irritou tanto Mahmmoud Abbas, o presidente da Fatah e da Autoridade Palestiniana, que. Ameaçou mesmo declarar um Estado independente.

Entretanto, surgiram sinais de que o lado palestiniano está a mexer-se.







A Agência France Presse falou de uma carta da AP para o quarteto internacional para a paz no Médio Oriente - formado pelos Estados Unidos, União Europeia, Nações Unidas e Rússia. Dizia-se "pronta a retomar conversações bilaterais diretas no ponto onde estas foram interrompidas", algo que não sucede desde 2014, desde que Israel desista da anexação.

A carta poderá não ter sido enviada, admite a AFP.

Esta quinta-feira a AP viu-se forçada a cortar nos salários dos seus funcionários devido à falta de liquidez da tesouraria, uma vez que não quis receber os impostos que lhe eram devidos.

E,, onde afirmaram que se comprometeram a "unir-se" contra o projeto israelo-americano "para a Cisjordânia ocupada"., afirmou em Ramallah o secretário-geral da Fatah. Jibril Rajoub acrescentou que se exprimia "a uma só e mesma voz" com Saleh al-Arouri, quadro do Hamas, que participava na mesma videoconferência a partir de Beirute."Afirmo queao serviço do nosso povo nestes momentos perigosos", apoiou Arouri.A laica Fatah domina o território palestiniano da Cisjordânia, enquanto o movimento islamita armado, Hamas, controla a Faixa de Gaza. Estão desavindos desde 2007, data em que o Hamas assumiu o controlo da Gaza um ano após ter vencido as eleições legislativas e no fim de uma quase guerra civil.

O plano anunciado em janeiro levou o Hamas a apelar desde logo à "união da classe politica" palestiniana face ao perigo.







De acordo com o projeto de Trump, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, distantes entre si em cerca de 50 quilómetros, seriam ligadas por um corredor. O novo Estado Palestiniano seria também desmilitarizado.



A pandemia

Este é o outro argumento de Benny Gantz.O novo coronavírus, como noutros lugares do mundo, está de regresso em Israel, depois de algum apaziguamento.A reação inicial de Netanyahu e da sua equipa ao alastrar do SARS-Cov-2 no país recebeu elogios transversais, pela rapidez e eficácia da quarentena imposta. Nas últimas semanas, depois de aliviar as restrições e reabrir escolas e a economia - os surtos de contágio regressaram em força.Fala-se em recolher obrigatório em dezenas de cidades para conter o alastramento do coronavírus."Temos questões graves para discutir", afirmou. "Tão graves que não podem esperar que a pandemia passe".