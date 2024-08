Israel confirma que Hezbollah disparou 50 projéteis contra os Montes Golã

"Foram identificados aproximadamente 50 projéteis a atravessar o Líbano para território israelita. Alguns foram intercetados pelo sistema de defesa aérea das forças de defesa de Israel. Foram ainda identificados vários projéteis que caíram na área da cidade de Katzrin", segundo um comunicado militar.

Os serviços de emergência afirmaram que o ferido ligeiro é um homem de 30 anos, que foi encaminhado para o hospital Ziv.

"Um homem de 30 anos saiu de casa totalmente consciente, andando sozinho, com ferimentos de estilhaços que se acredita serem causados por vidros e explosões", explicou um profissional de saúde.

Outras duas pessoas apresentaram sintomas de ansiedade e foram assistidas no local.

O exército israelita acrescentou que os aviões israelitas também mataram um miliciano do Hezbollah na noite passada, na zona de Beit Lif, no sul do Líbano. Este caso aumenta o número de vítimas entre as suas fileiras para mais de 385, algumas na Síria, desde o início do fogo cruzado, no dia 08 de outubro.

Por seu lado, o Hezbollah assumiu hoje a responsabilidade pelo ataque nos Montes Golã e disse que se dirigia a uma base militar, em resposta a uma série de ataques israelitas que provocaram um morto e 20 feridos no leste do Líbano nas primeiras horas da manhã.

"Em resposta à agressão do inimigo israelita contra a região de Bekaa (Vale), os combatentes da Resistência Islâmica bombardearam a base logística de Tsnobar, mos Montes Golã ocupados, com rajadas de foguetes `Katyusha`", anunciou o movimento libanês, em comunicado.

Hoje de manhã, Israel bombardeou três pontos diferentes no Vale do Bekaa, um reduto do Hezbollah no leste do Líbano, a cerca de 100 quilómetros da fronteira comum, onde o fogo cruzado se mantém há mais de 10 meses.

Os ataques israelitas, que mataram um jovem e feriram cerca de 20 pessoas, oito das quais crianças, são os segundos contra aquela região oriental do Líbano em pouco mais de 24 horas, depois de Israel ter confirmado ter atacado armazéns de armas na manhã de terça-feira.

A tensão entre ambas as partes permanece elevada desde o final de julho, quando Israel matou o principal comandante do movimento libanês, Fuad Shukr, nos arredores de Beirute. Muitos temem uma possível guerra aberta como a de 2006.