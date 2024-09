Israel dá ordens de evacuação em Beirute e o Irão responde: "as regras do jogo mudaram"

Após o discurso de Netanyahu nas Nações Unidas, o porta-voz do exército israelita publicou na rede social X, para o público de língua árabe, mapas a localizar vários edifícios e a alertar para as pessoas abandonarem todos os prédios num raio de 500 metros em torno dos potenciais alvos.

Israel assume que





De acordo com o correspondente da BBC no local, os bombardeamentos no sul do Líbano já começaram.







Clearer video of moments after the second airstrike on Dahieh taken from my neighbour’s balcony pic.twitter.com/S1ZFaAHO0R — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) September 27, 2024



Num discurso transmitido pela televisão, o porta-voz das Forças Armadas de Israel (IDF) garantiu que "a força das explosões causadas pelos mísseis sob estes edifícios pode causar danos ou mesmo causar o seu colapso".



"Muda as regras do jogo"



Do Irão surgem palavras carregadas de ameaça. A imprensa estatal cita o presidente Masoud Pezeshkian que condenou o ataque que as autoridades libanesas dizem ter provocado a morte de duas pessoas e 76 ficaram feridas.





"É um crime de guerra claro e inegável que revelou mais uma vez a natureza do terrorismo de Estado do regime sionista".





Já a embaixada do Irão no Líbano reforça a ideia ao considerar o ataque como uma “escalada perigosa e revolucionária”, “que muda as regras do jogo”, após relatos de que Israel tem na mira o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, com os mais recentes ataques.



EUA são "cúmplices"



O ministro iraniano das Relações Exteriores, citado pelas agências internacionais de notícias, já veio afirmar que os EUA são "cúmplices" dos "crimes" de Israel no Líbano e também contra o Hamas.







A Casa Branca, em comunicado esta sexta-feira à noite, adianta que o presidente Joe Biden deu instruções ao Pentágono para "avaliar e ajustar conforme necessário a postura da força dos EUA" no Médio Oriente, após os ataques israelitas em Beirute, que têm como alvo o Hezbollah.







Esta semana, o comando das Forças Armadas israelitas assumiu que está a preparar a possibilidade de uma invasão terrestre no Líbano. O objetivo é eliminar as capacidades ofensivas do Hezbollah e travar o abastecimento de armas do Irão.