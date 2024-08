Israel destrói em Gaza túnel de vários andares e com 3 quilómetros

Nas últimas semanas, as tropas da 252.ª Divisão israelita têm investigado e localizado rotas de túneis subterrâneos, eliminando centenas de combatentes do Hamas e desmantelando infraestruturas naquela zona, de acordo com um comunicado do Exército hoje divulgado.

A guerra eclodiu em 07 de outubro do ano passado, após um ataque do grupo islamita Hamas contra Israel, que fez cerca de 1.200 mortos e 251 sequestrados.

Desde então, as tropas israelitas têm atacado por via aérea, terrestre e marítima em toda a Faixa, tendo já desmantelado vários túneis de milícias, incluindo perto ou sob estruturas civis, como hospitais ou escolas.

Após mais de 10 meses de escalada, a ofensiva israelita fez quase 40 mil mortos na Faixa de Gaza - a maioria deles crianças e mulheres -, mais de 90 mil feridos, 10 mil desaparecidos sob os escombros e 1,9 milhões de pessoas deslocadas que sobrevivem numa crise humanitária sem precedentes devido à destruição generalizada, ao colapso de hospitais, a surtos de epidemias, à ameaça de fome e à escassez de água potável, alimentos e medicamentos.