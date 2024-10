Israel diz ter abatido homem que seria próximo líder do Hezbollah

Hashem Safieddine, um clérigo xiita, era tido como o provável sucessor de Hassan Nasrallah, um dos fundadores do grupo militante islamita e líder desde 1992, que foi morto na sequência de um bombardeamento aéreo israelita em Beirute, em 27 de setembro.

Israel afirmou ainda que outros 25 membros do Hezbollah foram mortos durante o bombardeamento realizado no início de outubro.

O grupo xiita libanês não se pronunciou acerca da informação avançada pelas Forças Armadas israelitas.

O chefe do Comando Norte das Forças Armadas israelitas também afirmou hoje que os combatentes do Hezbollah foram derrotados em todas as zonas do sul do Líbano visados pela ofensiva contra infraestruturas do grupo xiita libanês.

Israel iniciou a 01 de outubro uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, numa manobra para intensificar o seu combate contra o Hezbollah, em resposta aos ataques com morteiros lançados pelo grupo islamita desde há mais de um ano sobre a fronteira para o norte do território israelita, numa demonstração de solidariedade para com a causa palestiniana.

Os ataques do Exército israelita ao Líbano durante o último ano têm um balanço provisório de mais de 2.500 mortos, principalmente devido aos "bombardeamentos seletivos" de zonas residenciais da capital, Beirute, graças aos quais conseguiu eliminar numerosos membros do Hezbollah.