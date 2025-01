Israel. Gabinete de segurança dá luz verde a acordo de cessar-fogo com Hamas

O comunicado oficial afirma que "depois de examinar todos os aspectos políticos, de segurança e humanitários do acordo proposto", o gabinete de segurança "recomenda ao governo que aprove este projeto".



O gabinete de segurança é constituído por um grupo mais pequeno de ministros israelitas e só com a luz verde deste grupo é que o Governo pode aprovar formalmente o acordo de cessar-fogo.







O Ministério português dos Negócios Estrangeiros adianta à RTP que na lista de 33 reféns está um cidadão com nacionalidade portuguesa e outros dois com ligações ou eventuais ligações a Portugal. Ainda assim, o MNE admite que é melhor aguardar porque estas informações estão sujeitas a eventual retificação.





De acordo com duas fontes próximas ao Hamas, citadas pela France Presse, três mulheres israelitas com menos de 30 anos vão ser as primeiras a serem libertadas no domingo. Estas reféns vão ser recebidas pela Cruz Vermelha e depois “serão transportadas para o Egipto, onde serão entregues” às autoridades de Israel. “Depois, (…) espera-se então que (Israel) liberte o primeiro grupo de prisioneiros palestinianos, incluindo vários com penas elevadas”, acrescentou uma das fontes do Hamas.

O acordo prevê numa primeira fase de seis semanas a libertação de 33 reféns detidos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.