Israel intensificou ofensiva na Faixa de Gaza

“Isto faz parte das fases iniciais da Operação Carruagens de Gideão e da expansão da ofensiva na Faixa de Gaza, com o objetivo de alcançar todos os objetivos da guerra, incluindo a libertação dos reféns e a derrota do Hamas”, afirmou o exército na madrugada de sábado nas redes sociais.





⭕️ The IDF has begun conducting extensive strikes and mobilizing troops to achieve operational control in the areas of Gaza, over the past day.

This is part of preparations to expand operations and fulfill the objectives of the war — including the release of hostages and the… — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2025





Só na sexta-feira, a Proteção Civil de Gaza registou mais de 100 vítimas dos ataques, a maioria das quais concentradas no norte da Faixa de Gaza.

ONU rejeita plano privado de distribuição de ajuda humanitária

A ajuda humanitária foi novamente bloqueada por Israel desde 2 de março, ameaçando centenas de milhares de pessoas de morrerem à fome.

A ONU já frisou que não vai trabalhar com a fundação porque o plano de distribuição não é imparcial, neutro ou independente.

“Limpeza étnica”

Israel afirma que não existe uma crise humanitária em Gaza e acusa o Hamas de roubar a ajuda internacional.

"Teve a ousadia, na sua capacidade de alto funcionário da ONU, de se apresentar perante o Conselho de Segurança e invocar a acusação de genocídio sem provas, sem mandato, sem restrições", denunciou.





c/ agências

Apesar das crescentes críticas internacionais à sua condução da guerra, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou na segunda-feira que o exército entraria em breve em Gaza “em força” para “completar a operação e derrotar o Hamas”.Poucas horas depois do fim do périplo de Donald Trump pelo Golfo, que tinha manifestado preocupação com a fome no território palestiniano, o exército israelita afirmou que “no último dia, lançou ataques em grande escala e transferiu forças para assumir o controlo de zonas da Faixa de Gaza”.De acordo com dados das autoridades de saúde do território, controladas pelo Hamas,O ataque de 7 de outubro, levado a cabo pelo movimento islamita palestiniano Hamas, causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas raptadas na altura, 57 continuam detidas em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército.As represálias israelitas mataram pelo menos 53.119 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do Hamas, que a ONU considera fiáveis.Na sexta-feira, a principal associação de famílias de reféns de Israel apelou a Benjamin Netanyahu para não perder uma “oportunidade histórica” de libertar os seus entes queridos e para “unir os seus esforços aos do presidente Trump” para o conseguir, citando “grande preocupação à luz das informações sobre a intensificação dos ataques (israelitas) em Gaza”.Mas o primeiro-ministro insistiu que só o aumento da pressão militar obrigaria o Hamas a libertar os reféns.A Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou na sexta-feira o plano privado, apoiado por Washington e Israel, para distribuir ajuda humanitária em Gaza e exigiu que o Governo israelita permita sua atuação imediata na Faixa de Gaza.", disse Tom Fletcher, subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência, em comunicado."O plano tem o apoio de uma coligação de doadores e da grande maioria da comunidade internacional. Está pronto para ser ativado - hoje -, se nos deixarem fazer o nosso trabalho", afirmou Fletcher, qualificando-o como um plano "neutro e independente"."Já o fizemos antes. Podemos fazê-lo novamente", disse Fletcher, que insistiu que"Já chega. Exigimos uma distribuição rápida, segura e sem entraves da ajuda aos civis necessitados", concluiu o coordenador da ajuda de emergência da ONU.A organização é composta por antigos militares norte-americanos, empresas privadas de segurança e operadores privados de ajuda humanitária.A ser concretizada, Israel assumirá o controlo da distribuição da ajuda na Faixa de Gaza com esta iniciativa.Desde o início da ofensiva em Gaza, em outubro de 2023, Israel apenas de forma intermitente permitiu a entrada de ajuda humanitária - alimentos, gasolina e medicamentos - no enclave, onde vivem cerca de dois milhões de palestinianos.Já o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou na sexta-feira que "A escalada de ataques esta semana na Faixa de Gaza, incluindo os ataques israelitas a hospitais, está a agravar a "já desesperada" situação humanitária e pressagia uma situação "ainda pior", acrescentou.O Alto-Comissário teme que se trate do início de uma ofensiva israelita "ainda mais vasta" e apela a todas as partes para que ponham termo à situação.Também na sexta-feira, o embaixador israelita na ONU, Danny Danon, manifestou-se "profundamente chocado" com o recente discurso de Tom Fletcher, chefe das operações humanitárias da ONU em Gaza, considerando um "sermão político irresponsável" que "destruiu qualquer noção de neutralidade".Na terça-feira, durante uma reunião do Conselho de Segurança, Tom Fletcher criticou duramente as condições desumanas impostas "sem o menor constrangimento" por Israel no território palestiniano.Danny Danon realçou, numa carta enviada na sexta-feira a Tom Fletcher, tornada pública pelo seu gabinete, que ficou "profundamente chocado e perturbado" com aquelas declarações.