Israel lança ataques aéreos na Faixa de Gaza após retirada de Jenin

"Caças israelitas atacaram uma fábrica de armas subterrânea usada pelo departamento químico da organização terrorista Hamas, bem como uma fábrica de matéria-prima para foguetes do Hamas na Faixa de Gaza", indicou um porta-voz militar.



Uma fonte das forças de segurança palestinianas disse que os ataques aéreos israelitas atingiram um local militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza, mas garantiu que não causaram feridos.



Israel diz que o ataque foi em resposta aos cinco foguetes lançados no início da noite do enclave palestiniano contra Israel, poucas horas depois de as forças israelitas terem começado a retirar de Jenin.



O ataque com recurso a drones teve como alvo o campo de refugiados de Jenin. O exército afirma que o objetivo era destruir a infraestrutura e as armas dos militantes no campo de refugiados.



“Todas as tropas deixaram Jenin. Terminamos a operação – e os objetivos foram alcançados”, anunciou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF).



O primeiro-ministro israelita deu, no entanto, a entender que os ataques não terminaram por aqui. "Neste momento estamos a completar a missão e posso dizer que nossa extensa atividade em Jenin não é uma operação única", disse Benjamin Netanyahu.

Na terça-feira, um atentado em Telavive fez oito feridos, três deles em estado grave. O agressor, um palestiniano de 20 anos, atropelou vários peões no exterior de um centro comercial e tentou esfaquear os pedestres.



Um civil disparou e matou o agressor, disse a polícia.



O grupo militante islâmico Hamas saudou o ataque realizado por um dos seus combatentes como uma resposta ao ataque mortal de Israel na Cisjordânia.



Por sua vez, o primeiro-ministro israelita condenou o ataque e garantiu que o combate ao terrorismo não vai parar.



“Quem quer que pense que este ataque nos irá dissuadir de continuar a nossa luta contra o terrorismo, engana-se. Simplesmente não conhece o espírito do Estado de Israel, não conhece o nosso governo, os nossos cidadãos e combatentes”, disse Benjamin Netanyahu.

Os residentes que foram forçados a deixar o campo de refugiados de Jenin durante os combates começaram a regressar ao local durante a noite. Foram retiradas do campo 500 famílias, cerca de 3.000 pessoas.



O cenário é de destruição e o fornecimento de água e de energia continua cortado.



Segundo o ministério da Saúde palestiniano, cerca de 100 pessoas ficaram feridas nos ataques, 20 delas gravemente.



