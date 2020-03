Israel. Netanyahu de quarentena após assessora testar positivo para Covid-19

Segundo um comunicado do seu gabinete, Netanyahu vai ser submetido a um teste na próxima terça-feira. O primeiro-ministro israelita já tinha realizado um teste para despistar a doença a 15 de março, cujo resultado foi negativo.: o porta-voz do primeiro-ministro israelita, Shir Cohen, o diretor do gabinete, Asher Hatoun, e o porta-voz político Naor Yahia.De acordo com o jornal israelita Haaretz , a assessora para os assuntos parlamentares Rivka Paluch esteve presente numa sessão parlamentar na semana passada onde também se encontravam Netanyahu e alguns deputados da oposição, com quem o primeiro-ministro tem estado a negociar a formação de um governo de união e emergência para enfrentar a atual crise do novo coronavírus.Ainda não se sabe ao certo quem esteve em contacto com a assessora. O gabinete de Netanyahu diz que a quarentena é uma medida de precaução.“A avaliação preliminar é que não há necessidade de o primeiro-ministro se isolar, pois ele não estava em contacto próximo com a doente, nem se encontrou com ela”, disse um funcionário israelita, acrescentando queA Covid-19 já infetou mais de quatro mil pessoas em Israel, com 16 mortes confirmadas. Há ainda a registar 134 pessoas recuperadas no país.