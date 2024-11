Israel pode estar prestes a aprovar cessar-fogo com Hezbollah

E segundo fonte próxima do Governo de Benjamin Netanyahu,A proposta prevê que as Forças de Defesa de Israel se retirem do sul do Líbano, que o Hezbollah transfira armamento e posições para o norte do Rio Litani – a cerca de 25 quilómetros a norte da fronteira israelita – e que o exército libanês garanta segurança na zona de fronteira juntamento com as forças de paz das Nações Unidas, numa fase de transição de 60 dias.Se for aprovada, pode haver uma declaração de cessar-fogo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente francês, Emmanuel Macron, adiantaram fontes libanesas à Reuters.O embaixador israelita em Washington confirmou à Rádio do Exército de Israel, na segunda-feira, que. Nas mesmas declarações, Mike Herzog garantiu ainda queJá o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, admitiu que. A presidência francesa, por seu lado, afirmou que

O acordo já foi aprovado em Beirute e o vice-presidente do parlamento do Líbano disse à Reuters que não havia mais obstáculos sérios para começar a implementá-lo, a menos que Netanyahu mudasse de ideias. O gabinete do primeiro-ministro israelita, contudo, recusou-se a prestar qualquer esclarecimento quanto às negociações ainda em curso.

Cessar-fogo com o Hezbollah seria "oportunidade histórica perdida"

Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Interior no Governo de coligação de Benjamin Netanyahu, considerou que um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah seria uma "oportunidade histórica perdida"., afirmou o ministro de extrema-direita numa entrevista à Rádio Kan.Referindo-se às notícias de que o Governo de Israel poderá aprovar a proposta dos EUA, Bem-Gvir respondeu:Por outro lado, o líder da oposição israelita Benny Gantz afirmou queRejeitando a ideia de um “cessar-fogo temporário”, Gantz disse que

Borrell apela a Israel para que aprove cessar-fogo

O alto representante da União Europeia para a Política Externa pediu, esta terça-feira, ao Governo israelita que aprove o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Segundo Josep Borrell, a proposta de trégua discutida no Líbano tem todas as garantias de segurança necessárias para Israel.A participar numa reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Itália, Borrell sustentou que não há desculpa para não implementar o acordo com o Hezbollah apoiado pelo Irão, acrescentando que deve ser exercida pressão sobre Israel para aprová-lo imediatamente., disse Borrell, criticando os ministros israelitas que se manifestaram contra o acordo.O chefe da diplomacia europeia disse ter discutido as perspetivas de um acordo numa viagem recente ao Líbano e que um dos pontos de discórdia era se a França devia ser incluída numa comissão que monitoriza a implementação do cessar-fogo, que os EUA devem presidir. De acordo com Borrell, as autoridades libanesas pediram especificamente o envolvimento francês no processo, mas Israel tem dúvidas., disse ainda.Apesar dos sinais de um avanço para uma trégua, os subúrbios da capital libanesa, controlados pelo Hezbollah, voltaram a ser alvo de ataques aéreos israelitas. Já esta terça-feira de manhã, o Exército de Israel emitiu novas ordens de evacuação para alguns locais em redor de Beirute, pedindo aos cidadãos libaneses para abandonarem as habitações devido aos iminentes ataques.Os meios de comunicação social israelitas também avançam que um ataque com mísseis disparados a partir do Líbano destruiu um prédio em Kiryat Shmona, no nordeste de Israel.