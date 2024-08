Israel reconhece que `drones` do Hezollah atingiram norte do território

"Não se registaram feridos", informou o comunicado militar, que não indica quantos `drones` conseguiram atingir território israelita.

O Hezbollah reivindicou o lançamento destes veículos aéreos não tripulados, que disse dirigir contra posições da artilharia israelita em Al-Zaura, nos Montes Golã, em resposta às baixas provocadas pelos ataques do Exército judaico em Mayfadun e Juaiyya.

Nesta última localidade, um ataque com `drone` do Exército israelita que atingiu uma motorizada matou na manhã de hoje duas pessoas, incluindo Hassan Fares Jeshi, comandante da unidade de mísseis antitanque do Hezbollah.

Em Mayfadun, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, cinco pessoas foram mortas na terça-feira num bombardeamento israelita que destruiu uma casa.

Os militares israelitas dizem ainda que a aviação atacou infraestruturas da milícia libanesa nas regiões Halta e Kfar Kila, sul do Líbano, e muito próximas da linha divisória.

A fronteira entre Israel e o Líbano regista a mais grave situação de tensão desde 2006 com uma intensa troca de fogo desde outubro, com um balanço de pelo menos 596 mortos, na maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 368 baixas de combatentes e comandantes, incluindo na Síria.

Israel indica que foram mortas 47 pessoas no norte do território, onde se incluem 22 militares e 25 civis. Dezenas de milhares de civis libaneses e israelitas já foram deslocados das zonas fronteiriças, e dezenas de localidades atingidas, em particular no Líbano.