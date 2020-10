Itália aperta medidas de combate à Covid

Vários países do mundo estão a apertar as medidas de restrição numa altura em que a barreira do quarenta milhões de infetados com Covid-19 já foi ultrapassada. Em Itália, as câmaras vão poder encerrar as ruas e as praças mais concorridas a partir das nove da noite. O primeiro-ministro apresentou um novo conjunto de medidas depois de ontem o país ter registado quase doze mil casos de infeção e 69 mortos.