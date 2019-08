Jeffrey Epstein. FBI investiga aparente suicídio após teorias da conspiração

RTP12 Ago, 2019, 11:42 | Mundo

Jeffrey Epstein foi encontrado sem vida na cela da prisão de Nova Iorque este sábado, às 6h30m locais (11h30m em Lisboa). O multimilionário norte-americano ter-se-á suicidado – uma das médicas legistas disse sentir-se "confiante" sobre o enforcamento como causa da morte. Porém, outro médico legista referiu que necessitava de mais informação para determinar a causa.



A polémica à volta da sua morte rapidamente se instalou.



No dia 23 de julho, Epstein foi encontrado inconsciente no chão da cela, com marcas no pescoço indicativas de suicídio. Após o incidente, foi colocado sob vigilância por tentativa de suicídio. A cadeia informou que o detido partilharia o espaço com um companheiro e que um guarda passaria a cada 30 minutos pela cela.

Epstein encontrava-se acusado de tráfico de menores e de criar uma rede para violar dezenas de meninas na sua mansão em Nova Iorque e numa outra na Flórida.

Contudo, na noite anterior à sua morte, o guarda falhou o procedimento, embora o Centro Correcional de Manhattan seja uma prisão de alta segurança, comummente apelidada de "Guantánamo de Nova Iorque". Encontrava-se também sozinho na cela, quando tinha sido estabelecido que devia estar com outro preso.



O magnata foi encontrado morto 24 horas após mais de duas mil páginas de documentos terem sido libertados num assunto civil relacionado, que envolviam Epstein e outros líderes mundiais proeminentes e empresários norte-americanos, segundo Jim Mustian, jornalista da Associated Press. Alguns dos documentos descreviam como Epstein alegadamente violava menores e recrutava as vítimas em escolas e, num caso, no resort de Donald Trump na Flórida, o Mar-a-Lago.





Foi então lançada uma investigação pelo FBI e pelos serviços do Departamento de Justiça e, horas após a sua morte, as teorias da conspiração ganharam tração nas redes sociais.





Teorias da conspiração envolvem Trump e Bill Clinton







Foram reveladas algumas amizades de Epstein - estas incluíam o Presidente Donald Trump, Bill Clinton, o príncipe Andrew do Reino Unido e outros sócios igualmente influentes.













Começaram assim os rumores de que o multimilionário teria sido morto devido a potenciais segredos que envolveriam personalidades influentes, incluindo uma possível participação nos crimes de que Epstein foi acusado.





Angel Ureña, o porta-voz de Clinton respondeu aos rumores, assegurando que o antigo presidente dos Estados Unidos "não sabe nada acerca dos terríveis crimes de Jeffrey Epstein".







Donald Trump também foi alvo de rumores. Nas redes sociais, circularam fotos e vídeos do Presidente norte-americano com Epstein em algumas festas.











"O que é que ele sabia? Quantos milionários e bilionários fizeram parte das atividades ilegais em que ele estava envolvido?", questionou.



Memes, publicações e tweets acerca da morte de Epstein foram partilhados milhares de vezes nas redes sociais, dando origem à#EpsteinMurder (Assassinato de Epstein).O Presidente Donald Trump foi um dos milhares que partilhou teorias. No twitter, partilhou uma publicação do comediante e seu apoiante, Terrence Williams, sugerindo que Bill Clinton tenha estado envolvido na morte de Esptein."Ele tinha informação sobre o Bill Clinton e agora está morto", dizia o tweet.de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse ainda ser "demasiado conveniente" que Epstein já não pudesse incriminar outros.