Joe Biden convida Anthony Fauci para a sua "equipa Covid-19"

"Pedi-lhe para permanecer no papel que desempenhou para muitos presidentes, para ser o meu principal conselheiro médico e para fazer parte da equipa covid", afirmou Joe Biden à cadeia televisiva norte americana CNN.



Anthony Fauci é membro da Unidade de Crise do Coronavírus da Casa Branca, mas tem estado sob um forte ataque de Donald Trump, que constantemente tem minimizado a ameaça da pandemia, que já custou mais de 275.000 vidas nos Estados Unidos.



"As pessoas estão fartas (de ouvir falar) de Covid", disse Donald Trump em meados de outubro. "As pessoas dizem: `Deixem-nos em paz`". "Eles estão fartos, cansados de ouvir falar de Fauci e de todos estes idiotas", acrescentou na altura.



"Este tipo é um desastre", sublinhou ainda Trump.



Joe Biden disse nas declarações à CNN que, na sua tomada de posse, pretende pedir aos americanos que usem uma máscara durante 100 dias.



"100 dias a usar uma máscara, não para sempre", afirmou. "E penso que veremos uma redução significativa (de infeções)", acrescentou.