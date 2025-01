Joe Biden diz que acordo para cessar-fogo em Gaza está "prestes" a ser alcançado

"Estamos prestes a ver uma proposta que apresentei há vários meses finalmente ser concretizada", disse o presidente dos EUA durante um discurso esta segunda-feira, afirmando que o seu governo está a trabalhar "urgentemente para fechar este acordo" antes de passar a pasta a Donald Trump.







“Está muito perto e estamos muito esperançosos de que finalmente cruzaremos a linha de chegada, depois de todo este tempo”, disse Biden, citado pela NBC News.







Momentos antes do seu discurso, o seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, também tinha adiantando que está confiante que um acordo seja alcançado esta semana.







"Estamos perto de um acordo e podemos concluí-lo esta semana", disse Sullivan citado pela AFP. "Não estou a fazer nenhuma promessa ou previsão, mas está ao nosso alcance", acrescentou, ressalvando que o acordo não é garantido.

“Já chegámos perto antes e não conseguimos cruzar a linha de chegada”, observa.No entanto, o principal conselheiro diplomático do presidente Joe Biden destaca que as posições das duas partes “aproximaram-se significativamente nas questões mais importantes”, nomeadamente em relação à troca de prisioneiros e ao "posicionamento das forças armadas israelitas durante a retirada da Faixa de Gaza”.

"As diferenças estão a ser resolvidas lentamente, uma após a outra", sublinhou. "Há várias razões para isso, e a mais importante é que Israel atingiu os seus objetivos militares principais em Gaza e o Hamas sofreu perdas catastróficas", disse Sullivan.





Numa declaração emitida esta segunda-feira, o Hamas disse que estava interessado em chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza.



"Não temos certeza se são horas, dias ou mais", disse a mesma fonte, sob condição de anonimato.

“Mais perto do que nunca”

Já esta segunda-feira de manhã, numa conferência de imprensa, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, confirmou que “houve progressos” nas negociações na noite de domingo.Uma autoridade informada sobre as negociações também avançou à agência Reuters que um acordo para uma trégua em Gaza está “mais perto do que nunca” e que osAs negociações – mediadas pelos EUA, Catar e Egito – vão ser retomadas na manhã desta terça-feira em Doha, no Catar, para finalizar os detalhes restantes relativamente ao acordo. O enviado do presidente Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e o enviado de Biden, Brett McGurk, devem estar presentes neste encontro.No entanto, até agora ainda não foi possível chegar a um entendimento, com as duas partes a acusarem-se mutuamente de estarem a bloquear um acordo. O Hamas diz que libertará os reféns apenas se Israel concordar em retirar todas as suas tropas de Gaza e em implementar um cessar-fogo permanente na região. Por sua vez, Israel diz que não retirará as suas tropas até que o Hamas seja desmantelado e todos os reféns sejam libertados.O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, já avisou que o “inferno vai explodir no Médio Oriente” se o Hamas não libertar os reféns antes da sua tomada de posse, a 20 de janeiro.c/agências