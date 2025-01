A Casa Branca anuncia que pode estar iminente um acordo para um cessar-fogo, em Gaza. No Catar estão duas delegações norte-americanas.

Foi um dos elementos da equipa do ainda presidente Joe Biden que anunciou esta tarde a possibilidade de ser alcançado um compromisso, esclarecendo que há um contacto permanente com outra equipa do presidente eleito Donald Trump.



Na prática a diplomacia norte-americana está a pressionar para que surja uma trégua entre Israel e o Hamas que pode ter amanhã o último capítulo negocial.