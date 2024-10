Joe Biden e Benjamin Netanyahu falam ao telefone após semanas de silêncio

A resposta que Israel planeia dar ao Irão, após o ataque com quase 200 mísseis, de 1 de outubro, terá sido o principal motivo do telefonema, que durou quase huma hora.





A vice-presidente Kamala Harris esteve igualmente presente na conversa, cujo teor não foi imediatamente divulgado por nenhuma das partes.







Os dois líderes têm uma relação difícil e Joe Biden terá mesmo insultado Netanyahu, à porta-fechada. O jornalista Bob Woodward, no seu livro "War", reporta que Biden acusa regularmente Netanyahu de não ter qualquer estratégia e de ter gritado "Bibi, que m...?" em julho, após ataques israelitas perto de Beirute e no Irão. Fonte próxima do presidente dos EUA confirmou que as interações entre ambos os líderes se caracterizam amiúde por linguagem dura, direta, sem filtros e colorida.







O telefonema coincidiu com a anulação da visita ao Pentágono, nos Estados Unidos, do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, prevista para esta quarta-feira, a pedido de Netanyahu.







Gallant afirmou esta quarta-feira que a resposta de Israel ao Irão irá ser "letal, precisa e surpreendente".





O Departamento de Estado referiu, depois da realização do telefonema entre Biden e Netanyahu ser divulgada, que os Estados Unidos estão "extremamente preocupados" com a situação humanitária em Gaza, particularmente no norte do enclave.





"Tem sido abordada nalgumas conversas urgentes entre os nossos dois governos", indicou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em conferência de imprensa.





"Temos deixado claro ao governo de Israel que tem a obrigação ao abrigo da lei internacional de autorizar a entrada de alimentos e de água e outra assistência humanitária em todas as partes de Gaza, e que esperamos da sua parte o cumprimento absoluto destas obrigações", acrescentou.







As tensões entre os dois países aliados tem-se agravado nos últimos meses, com os responsáveis norte-americanos muitas vezes às escuras quanto às ações ofensivas de Israel em Gaza e no Líbano.



O Pentágono e a Casa Branca só têm sido informados a maioria das vezes quando já estão a decorrer ataques, como o assassínio do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah e as detonações de pagers e de walkie-talkies de membros da milícia xiita libanesa.





Esta última ação foi atribuída aos serviços secretos isarelitas, sem que a autoria tenha sido confirmada ou negada.



Também os planos de retaliação contra o Irão não estão a ser partilhados com toda a transparência, referiram à agência Reuters fontes familiares com a questão.