Joe Biden eleito Presidente. "Este é o tempo de sarar na América"

Este é o tempo de “”. O mandato que lhe foi dado pelos americanos disse que servirá para:De seguida o novo Presidente fez uma síntese das suas ideias ao afirmar que é tempo de:





Sobre a “batalha” que acabava de ganhar afirmou: "Deram-nos uma vitória clara. Uma vitória convincente".





Sobre o motivo maior que o levou a candidatar-se disse: "".

Trump ignorado

Joe Biden insistiu nos apelos à união e falou aos que não votaram nele. Ao contrário do que é habitual nestes discursos, Biden não fez nenhuma referência ao candidato que perdeu a eleição — numa altura em que Trump recusa aceitar o resultado eleitoral e ainda não reconheceu a vitória do democrata. "Vamos fazer com que o fim da era da demonização na América comece aqui e agora", pediu Biden numa indireta para Trump.





Biden mostrou-se convicto no potencial da América ao afirmar: "Acredito na América das possibilidades. Somos os Estados Unidos da América e nunca houve nada que não conseguíssemos fazer quando o fizemos juntos".

O Presidente eleito ainda lembrou o seu filho Beau Biden, que morreu em 2015, para confortar todos os que perderam familiares durante a pandemia. Joe Biden anunciou a criação e nomeação de um grupo de especialista para o aconselhar no que diz respeito à pandemia.

Alma americana



Num discurso para dentro da classe política lembrou:Biden acentuou que que procurará a união no Congresso entre republicanos e democratas em todos os assuntos. "", apelou o presidente eleito.

irigindo-se, depois, aos apoiantes de Trump, afirmou: "".

Trabalho coletivo



Biden agradeceu ainda, que, disse,





O novo Presidente fez referência ainda ao momento de campanha que terminou para sublinhar a união de, "republicanos, democratas, independentes, progressistas, moderados, conservadores, jovens, mais velhos, urbanos, suburbanos, gays, heterossexuais, transgéneros, brancos, latinos, asiáticos, nativo-americanos. Especialmente nos momentos mais complicados desta campanha, a comunidade afro-americana voltou a erguer-se por mim. Estiveram sempre lá para me defender — e eu estarei sempre cá para vos defender", referiu.

".





A última referência no discurso de Joe Biden foi para a religião.







"Vamos ser a nação que sabemos que conseguimos ser, uma nação unida.Como o meu avô dizia quando eu saía da casa dele, quando eu era um miúdo em Scranton, mantém a fé, e a minha avó dizia não, Joey, espalha-a. Espalhem a fé! Deus ama-vos a todos. Que Deus abençoe a América e proteja a nossa igreja", concluiu Biden.

Após o discurso, ouviram-se canções como “I Won’t Back Down”, de Tom Petty, e “A Sky Full of Stars”, dos Coldplay.O fogo de artifício iliminou os céus de Wilmington.