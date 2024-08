Joe Biden "muito preocupado" com tensão no Médio Oriente

"Estou muito preocupado com esta situação", disse, na quinta-feira à noite, Joe Biden aos jornalistas na base aérea de Andrews, perto de Washington, onde deu as boas-vindas aos presos norte-americanos libertados pela Rússia.

O assassínio no Irão do líder político do Hamas Ismail Haniyeh "não ajudou" à situação, acrescentou.

Haniyeh foi morto na quarta-feira em Teerão, num ataque atribuído a Israel pelo movimento islamita palestiniano e pelo Irão, que prometeu vingar a morte, levantando receios de uma escalada do conflito no Médio Oriente.

Os israelitas não reconheceram a responsabilidade pelo assassínio.