Joe Biden promulga nova lei de ajuda à Ucrânia

pacote teve luz verde do Senado esta terça-feira , culminando meses de tensão e de negociações, que resultaram numa divisão no campo republicano e que continua a ameaçar a liderança de Mike Johnson na Câmara dos Representantes.





"É um investimento na nossa própria segurança", declarou Joe Biden. A legislação vai "reforçar a segurança da América e da segurança do mundo", insistiu o presidente norte-americano, reconhecendeo que o processos legislativo foi "difícil".



"Não abandonamos os nossos aliados, apoiamo-los. Não deixamos os tiranos vencer, opomo-nos a eles. Não assistimos enquanto espetadores às evoluções do mundo, nós moldamo-las", declarou Biden, saudando o consenso político encontrado entre os representantes democratas e alguns dos seus pares republicanos "após meses de difíceis negociações em torno do texto".





"Estivemos à altura do momento. Estivemos unidos. E conseguimos. Agora precisamos de agir rapidamente", disse Biden, no evento na Casa Branca para anunciar a assinatura da medida de ajuda externa.





"Eis o que significa ser superpotência mundial", frisou o presidente. "Não nos curvamos perante ninguém. Ninguém. E certamente não perante (o presidente russo) Vladimir Putin", acrescentou.





Moscovo criticou severamente a aprovação do pacote, com Kiev a agradecer o auxílio. O presidente Zelensky, que há meses pressionava o Ocidente por mais meios de combate, saudou o apoio de que a Ucrânia "necessita". O que está incluído





O pacote, aprovado por 79 votos contra 18, inclui o envio de munições, entre as quais de defesa aérea e munições de artilharia, pedidas pelas forças ucranianas, bem como veículos blindados e outro armamento.





O plano autoriza nomeadamente do presidente Biden a confiscar e a vender ativos russos para que sejam usados para financiar a reconstrução da Ucrânia.



Grande parte do pacote irá também servir para renovar os arsenais norte-americanos e será investido na indústria de armamento dos Estados Unidos.







A ajuda militar norte-americana à Ucrânia, que foi suspensa há várias semanas, deverá ser retomada, "nos próximos dias", avançou um porta-voz do Pentágono na terça-feira.





Ao promulgar a lei, Biden revelou contudo que mil milhões de dólares foram desbloqueados de imediato, de forma a que as armas e munições possam começar a ser enviadas "nas próximas horas".







A adoção deste plano de ajuda é um alívio para o exército ucraniano, que enfrenta uma escassez de novos recrutas e de munições face à pressão constante das tropas russas no leste.





A longo prazo, permanece incerto se a Ucrânia -- depois de meses de perdas militares no leste do país e de ter sofrido enormes danos nas suas infraestruturas -- poderá fazer progressos suficientes para sustentar o apoio político norte-americano antes de gastar o mais recente influxo de dinheiro.



"Isto não vai favorecer os ucranianos no Donbass, e certamente também não em outras partes do país", disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, referindo-se ao coração industrial do leste, onde a Ucrânia sofreu reveses.



Israel e TikTok

Além da verba destinada à Ucrânia (o equivalente a 57 milhões de euros), 26 mil milhões vão ser enviados a Israel e outros oito mil milhões para Taiwan.





Ao assinar a lei, Joe Biden apelou ao governo israelita que permita aos palestinianos de aceder "sem demora" à ajuda humanitária.







"Israel deve garantir que toda esta ajuda chegue aos palestinianos em Gaza, sem demora", disse Biden. "Temos de levar ajuda humanitária a Gaza o mais rapidamente possível".





"Esta lei inclui mil milhões de dólares de ajuda humanitária adicional em Gaza. Vamos garantir essa ajuda e melhorá-la com alimentos, suprimentos médicos e água e Israel deve garantir que esta ajuda chega a todos os palestinianos em Gaza", disse o presidente norte-americano, após assinar a lei.



Biden afirmou ainda que esta ajuda à Faixa de Gaza destina-se a "pessoas inocentes que estão a sofrer gravemente as consequências do que o Hamas iniciou", referindo-se ao ataque deste grupo islamita em 07 de outubro contra Israel, no qual morreram 1.200 pessoas e outras 230 foram raptadas.



Embora Biden tenha pressionado publicamente Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave, o líder norte-americano também reiterou o apoio ao seu principal aliado no Médio Oriente.



"O meu compromisso com Israel é inabalável", garantiu o Presidente.



, dando à empresa chinesa proprietária da rede, ByteDance, cerca de nove meses para a vender sob pena de ser banida das lojas de aplicações norte-americanas.

O presidente da ByteDance já reagiu, prometendo "bater-se" pela via judicial. "Vamos lutar nos tribunais", anunciou a empresa.







A campanha de recandidatura presidencial de Joe Biden já confirmou entretanto que planeia "continuar a utilizar a plataforma TikTok".





(com agências)