Jornalista italiana Cecília Sala libertada de prisão no Irão

"A nossa compatriota foi libertada pelas autoridades iranianas e está a regressar à Itália", anunciou o gabinete de Meloni em comunicado, acrescentando que Cecilia Sala foi libertada “graças ao intenso trabalho através de canais diplomáticos e de inteligência”.





“A primeira-ministra Giorgia Meloni expressa a sua gratidão a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o regresso de Cecília, permitindo-lhe abraçar novamente a sua família e colegas”, indicou a nota.







O avião que transporta a jornalista descolou de Teerão e está a caminho de Itália, estando previsto que aterre em Roma durante a tarde.



Cecilia Sala foi detida pela polícia de Teerão a 19 de dezembro, quando se encontrava na capital iraniana a trabalhar numa reportagem. O Irão alegou que a jornalista, que viajou com um visto válido, tinha “infringido as leis” do país.





Teerão rejeitou na segunda-feira qualquer ligação entre a detenção da jornalista italiana Cecilia Sala em Teerão, em 19 de dezembro, com a do iraniano Mohammad Abedini em Milão, três dias antes, a pedido dos Estados Unidos.





“Não existe qualquer ligação entre estes dois casos, embora alguns tenham ligado acontecimentos que ocorreram na mesma altura”, frisou ainda o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Baghaei, citado pela agência noticiosa IRNA, na segunda-feira.





Acusado pela justiça norte-americana de fornecer informações sobre tecnologias sensíveis, o engenheiro iraniano Mohammad Abedini, 38 anos, foi detido em dezembro em Itália, a pedido de Washington.



Segundo as autoridades norte-americanas, um outro iraniano, Mahdi Mohammad Sadeghi, 42 anos, que tem dupla nacionalidade, está detido nos Estados Unidos por uma acusação semelhante.