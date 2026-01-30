Jornalistas detidos pelo ICE em Minneapolis. CPJ denuncia ataque à liberdade de imprensa

Ataque à liberdade de imprensa

Transmitiam em diretono dia 18 de janeiro. A invasão interrompeu o culto e levou a confrontos tensos.Quando foram detidos, quinta-feira à noite, tanto Lemon como Fort explicaram que estavam no local do protesto enquanto jornalistas, não como ativistas.Num vídeo do episódio, que publicou no, Lemon explicou: "estou aqui apenas a fotografar,."Fort fez as mesmas observações numa transmissão em direto noquando os agentes federais chegaram a sua casa na madrugada de sexta-feira.", reagiu Fort antes de se entregar aos agentes.Lemon, um antigo pivôt da CNN que atualmente tem um canal noe noutras plataformas, foi detido quinta-feira, depois das 23h [hora local], no lobby de um hotel em Beverly Hills, por mais de duas dezenas de agentes da(HSI) e do FBI.Lemon deverá comparecer esta sexta-feira no Tribunal Federal de Los Angeles.O advogado de Don Lemon, Abbe Lowell, disse à CNN que o jornalista está a ser acusado de dois crimes federais: conspiração para violar os direitos constitucionais de alguém e violação da Lei FACE, que proíbe o uso da força ou ameaças para interferir intencionalmente no exercício do direito à liberdade religiosa garantido pela Primeira Emenda."O Don é jornalista há 30 anos e o seu trabalho, constitucionalmente protegido, em Minneapolis, não foi diferente do que sempre fez", disse Lowell em comunicado na manhã desta sexta-feira."A Primeira Emenda existe para proteger os jornalistas cujo papel é trazer à luz a verdade e responsabilizar aqueles que detêm o poder", acrescentou."Em vez de investigar os agentes federais que mataram dois manifestantes pacíficos no Minnesota, o Departamento de Justiça de Trump está a dedicar o seu tempo, atenção e recursos a esta detenção, e esta é a verdadeira acusação de irregularidades neste caso", acusou o advogado.Também Fort fez a mesma acusação. "Supostamente, temos o direito constitucional à liberdade de filmar, de sermos membros da imprensa", disse ela."O tratamento dado aos jornalistas é um importante indicador do estado da democracia num país. Estas detenções são apenas as mais recentes de uma série de", escreveu a organização em comunicado.O procurador-geral do Minnesota, Keith Ellison, afirmou em comunicado que as detenções são "profundamente preocupantes".Bondi anunciou sexta-feira que quatro pessoas foram detidas "em ligação com o ataque coordenado" à igreja. Os outros dois indivíduos mencionados pela procuradora-geral foram Trahern Jeen Crew e Jamael Lydell Lundy.