Josep Borrell pede para se acabar com o "massacre" em Gaza

"Alguém disse que as pessoas em Gaza foram reduzidas a comportar-se como animais. E é isso que está a acontecer. Mas são seres humanos", disse Borrell.





"Já não há sociedade em Gaza. Existem apenas indivíduos que lutam pela sua sobrevivência, para sobreviverem mais um dia antes de serem mortos pelas bombas", acrescentou.

Para o chefe da diplomacia europeia "esta é uma guerra contra as crianças. A idade mais frequente das vítimas em Gaza são as crianças com menos de cinco anos, nove anos de idade", concluiu.